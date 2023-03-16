Недвижимость коррупционеров: продать или открыть детский дом?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему инициативы Минфина продавать с молотка элитную недвижимость чиновников-коррупционеров. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В Минфине предложили продавать на аукционе изъятую у коррупционеров элитную недвижимость. Речь идет о собственности, которую взыскали в пользу государства у осужденных коррупционеров-чиновников и их родственников.
Сейчас элитное жилье, переданное государству по решению суда, отдают нуждающимся. По действующему законодательству, такую недвижимость можно передавать гражданам по договору социального найма — то есть бесплатно с возможностью последующей приватизации. Однако на практике эта мера скорее вредит малоимущим, чем помогает. Для новоселов коммунальные платежи оказываются слишком большими. В итоге им приходится продавать дома, а это порождает новые коррупционные схемы.
Законопроект, предложенный Минфином, может решить эту проблему, если в документе будет четко прописано целевое назначение полученных средств. А вырученные деньги можно будет направлять на покупку квартир для нуждающихся, например - детей-сирот.
Предложенный Минфином способ использования изъятого имущества выглядит более эффективным, чем существующий. Однако не исключено, что в новой схеме появятся коррупционные лазейки. Также нужно четко понимать, на какие именно нужды будут направлены средства с продаж.
Нужно ли продавать на аукционах элитную недвижимость чиновников-коррупционеров? Следует ли отказаться от действующей практики - предоставления такого жилья нуждающимся гражданам? Не возникнут ли новые коррупционные риски при продаже конфискованной у коррупционеров элитной недвижимости? На какие нужды стоит направлять вырученные от продажи имущества взяточников средства? Поговорим об этом сегодня в программе «Дневной дозор».
Согласен с инициативой координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков. По его мнению, нужно реализовывать изъятое имущество чиновников-коррупционеров по рыночной стоимости и на вырученные деньги оказывать поддержку населению.
Нужно понять, кто будет покупать дорогую недвижимость и сколько всего таких желающих, объясняет заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих. На его взгляд, можно не только продавать элитное жилье коррупционеров на аукционах, но и передавать большие особняки для санаториев или детских лагерей.
Нельзя исключать, что предложенная Минфином инициатива приведет к возникновению новых коррупционных рисков, предполагает депутат Собрания Завеличенской волости Псковского района от партии «Яблоко» Николай Кузьмин. Но в целом, по его словам, схема с продажей элитного жилья, изъятого у коррупционеров, и распределением вырученных средств на социальные нужды должна быть эффективнее существующей.
Помимо продажи имущества на аукционах и дальнейшего распределения средств, нужно приговаривать нарушителей-коррупционеров к общественно-полезному труду, утверждает лидер фракции «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» в Псковском областном Собрании депутатов Олег Брячак. В наше время это будет очень полезно для государства.
После революции в прошлом веке изъятое имущество передавали под детские дома, но сейчас будет актуальнее продажа элитного жилья на аукционе, считает первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко. По его мнению, есть много направлений, на которые можно направить вырученные средства, например, на приобретение жилья сиротам или на лечение детей.
Сейчас в казне находится 140 объектов жилого фонда, конфискованных из-за правонарушений. Из них 32 относятся к предусмотренной законопроектом Минфина категории жилых помещений.
Некоторые эксперты отмечают, что в последнее время дел с изъятием имущества у чиновников-коррупционеров становится все больше. Поэтому идея Минфина действительно может стать полезной мерой в борьбе не только с коррупцией, но и социальными проблемами населения.
Анастасия Сливинская