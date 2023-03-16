Недвижимость

Недвижимость коррупционеров: продать или открыть детский дом?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему инициативы Минфина продавать с молотка элитную недвижимость чиновников-коррупционеров. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В Минфине предложили продавать на аукционе изъятую у коррупционеров элитную недвижимость. Речь идет о собственности, которую взыскали в пользу государства у осужденных коррупционеров-чиновников и их родственников.

Сейчас элитное жилье, переданное государству по решению суда, отдают нуждающимся. По действующему законодательству, такую недвижимость можно передавать гражданам по договору социального найма — то есть бесплатно с возможностью последующей приватизации. Однако на практике эта мера скорее вредит малоимущим, чем помогает. Для новоселов коммунальные платежи оказываются слишком большими. В итоге им приходится продавать дома, а это порождает новые коррупционные схемы.

Законопроект, предложенный Минфином, может решить эту проблему, если в документе будет четко прописано целевое назначение полученных средств. А вырученные деньги можно будет направлять на покупку квартир для нуждающихся, например - детей-сирот.

Предложенный Минфином способ использования изъятого имущества выглядит более эффективным, чем существующий. Однако не исключено, что в новой схеме появятся коррупционные лазейки. Также нужно четко понимать, на какие именно нужды будут направлены средства с продаж.

Нужно ли продавать на аукционах элитную недвижимость чиновников-коррупционеров? Следует ли отказаться от действующей практики - предоставления такого жилья нуждающимся гражданам? Не возникнут ли новые коррупционные риски при продаже конфискованной у коррупционеров элитной недвижимости? На какие нужды стоит направлять вырученные от продажи имущества взяточников средства? Поговорим об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Согласен с инициативой координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков. По его мнению, нужно реализовывать изъятое имущество чиновников-коррупционеров по рыночной стоимости и на вырученные деньги оказывать поддержку населению.

«Я считаю, что недвижимость чиновников-коррупционеров, которые в свое время наворовали денег и настроили себе дворцов, а сейчас сбежали за границу (собственно, где давно уже жили их жены и дети), безусловно, необходимо продавать в пользу государства, в бюджет. Те средства, которые будут выручены от продажи имущества, которое чиновники накопили коррупционным путем, обворовывая наше государство, его, безусловно, необходимо реализовывать по рыночной стоимости, а деньги пускать на помощь нуждающимся слоям населения, малозащищённым. Но как дорогие автопарки или дорогущие дворцы можно передавать малообеспеченным семьям, что они с ними будут делать? Поэтому, безусловно, это имущество надо продавать, а на вырученные деньги оказывать поддержку населению».

Нужно понять, кто будет покупать дорогую недвижимость и сколько всего таких желающих, объясняет заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих. На его взгляд, можно не только продавать элитное жилье коррупционеров на аукционах, но и передавать большие особняки для санаториев или детских лагерей.

«Мы не знаем, во-первых, объем таких продаж. Соответственно, если он маленький, то, наверное, найдутся богатые люди, которые купят, а деньги потом уже адресно получится распределить среди малоимущих, многодетных и так далее. Если этот объем большой, то сможем ли мы продать? Будет ли у нас столько желающих это купить? Это тоже такой вопрос, между строк. Наверное, предложение правильное, хотя, если взять исторически, у нас же после революции тоже было приватизировано много дворцов, особняков и так далее. Тогда они пошли по пути передачи этих дворцов для санаториев, для пионерских лагерей, для детских домов, для военных училищ и так далее. Продать и раздать деньги или все-таки взять часть? Наверное, есть такие особняки, которые можно использовать в качестве тех же санаториев. То есть я думаю, что не надо однобоко на это смотреть. И такой вариант возможен».

Нельзя исключать, что предложенная Минфином инициатива приведет к возникновению новых коррупционных рисков, предполагает депутат Собрания Завеличенской волости Псковского района от партии «Яблоко» Николай Кузьмин. Но в целом, по его словам, схема с продажей элитного жилья, изъятого у коррупционеров, и распределением вырученных средств на социальные нужды должна быть эффективнее существующей.

«В стране, в которой, мне кажется, коррупция является ключевой скрепой, конечно, такая схема может вызвать дополнительные коррупциогенные факторы, но все равно я считаю эту систему более правильной. Бедному человеку, когда он получает квартиру площадью 200 или 150 квадратных метров, тяжело ее оплачивать. Наверняка, она в элитном месте находится. Поэтому, конечно, надо такие дорогие квартиры продавать на аукционах, а вырученные средства тратить на государство, которое будет обеспечивать социальные функции. У нас много вариантов: малоимущие… Социалка у нас очень широкая. У нас реально социальное государство, как бы некоторые ни называли, ни критиковали. Но только оно поддерживает нищих. А хотелось бы, чтобы оно поддерживало большие слои населения и давало возможность зарабатывать, а не быть не нищим».

Помимо продажи имущества на аукционах и дальнейшего распределения средств, нужно приговаривать нарушителей-коррупционеров к общественно-полезному труду, утверждает лидер фракции «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» в Псковском областном Собрании депутатов Олег Брячак. В наше время это будет очень полезно для государства.

«Я считаю, что это очень здравая идея. Также я думаю, что помимо продажи имущества чиновников-коррупционеров, у которых изымается недвижимость, самих этих чиновников нужно не сажать в тюрьму, чтобы потом их кормить еще за наш счет, а приговаривать их к каким-то конкретным работам, чтобы они приносили пользу. Например, чтобы шили форму для наших военных, которые выполняют свой долг в зоне специальной военной операции, или, может быть, их самих туда отправлять, чтобы они окопы рыли, а, может, лес валили. То есть я бы добавил к этой инициативе еще и такой бонус. Я думаю, что это было бы очень действенно и полезно для нашего государства именно в это время».

После революции в прошлом веке изъятое имущество передавали под детские дома, но сейчас будет актуальнее продажа элитного жилья на аукционе, считает первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко. По его мнению, есть много направлений, на которые можно направить вырученные средства, например, на приобретение жилья сиротам или на лечение детей.

«Проблем я здесь не вижу. Если недвижимость официально продать, а вырученные деньги направить в бюджет, то ничего страшного я в этом не вижу. Пусть покупают, у кого деньги есть, ради Бога. Помните, раньше, когда изымали после революции, особняки передавали под детские дома. Но сейчас, вроде бы, у нас очень много развелось больших коррупционеров, имущества большое количество, столько не нужно под детские дома и другие нужды. Я считаю, правильно: их нужно продавать на аукционе, а деньги направлять в бюджет. Тем более, бюджет у нас сейчас очень страдает. А деньги... Вот, например, мы в Псковской области постоянно вопрос жилья для детей-сирот поднимаем. У нас много направлений, куда можно использовать вырученные средства – на лечение больных детей. Не собирать, а направлять на это деньги. Но здесь тоже нужен контроль за направлениями, куда пойдут эти деньги. Вопросы для наших правоохранительных органов, Счетной палаты, прокуратуры и других организаций, которые должны этим заниматься, следить».

Сейчас в казне находится 140 объектов жилого фонда, конфискованных из-за правонарушений. Из них 32 относятся к предусмотренной законопроектом Минфина категории жилых помещений.

Некоторые эксперты отмечают, что в последнее время дел с изъятием имущества у чиновников-коррупционеров становится все больше. Поэтому идея Минфина действительно может стать полезной мерой в борьбе не только с коррупцией, но и социальными проблемами населения.

Анастасия Сливинская