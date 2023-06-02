Недвижимость

Названа самая дорогая квартира в России

В настоящий момент самая дорогая вторичная квартира в России продается почти за 3 млрд рублей, сообщают аналитики «Авито Недвижимости».

«Самая дорогая квартира на вторичном рынке среди доступных для приобретения на платформе стоит 2,94 млрд рублей», — сказали эксперты.

Столько продавцы хотят получить за пентхаус площадью 975 кв. м в Гранатном переулке недалеко от Патриарших прудов Москве, пишут «Известия».

«Шестикомнатная квартира полностью занимает последний этаж камерного жилого дома класса делюкс 2009 года постройки, что для этого района большая редкость», — рассказали аналитики.