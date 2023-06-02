Более 12 тысяч гектаров земли заросли сорняками в Псковской области

225 участков (12 175 га) сельскохозяйственного назначения, заросших сорняками, выявили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Северо-Западное межрегионального управления Россельхознадзора.
Правообладателям земель объявили 105 предостережений.
В управлении напомнили, что обязанность собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов по недопущению зарастания сельскохозяйственных угодий деревьями и кустарниками, сорными растениями, по сохранению достигнутого уровня мелиорации установлена статьей 13 Земельного кодекса Российской Федерации.