Ливни ожидаются в Псковской области на этой неделе

Предполагаемый виновник резонансного ДТП в Пскове отказался от проверки на алкоголь. ФОТО

С тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

Погиб один из мобилизованных сотрудников «Псковских тепловых сетей»

Фасады жилых домов будут создавать по новым правилам

Комнаты в коммуналках подешевели в Петербурге

Сбер: Объем выдачи ипотеки на строительство в Псковской области вырос более чем в три раза

Более 12 тысяч гектаров земли заросли сорняками в Псковской области

Недвижимость

Более 12 тысяч гектаров земли заросли сорняками в Псковской области

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

225 участков (12 175 га) сельскохозяйственного назначения, заросших сорняками, выявили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Северо-Западное межрегионального управления Россельхознадзора. Правообладателям земель объявили 105 предостережений. В управлении напомнили, что обязанность собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов по недопущению зарастания сельскохозяйственных угодий деревьями и кустарниками, сорными растениями, по сохранению достигнутого уровня мелиорации установлена статьей 13 Земельного кодекса Российской Федерации.