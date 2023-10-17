Недвижимость

Сотрудники IТ-компаний оформили 32 тысяч льготных ипотек

Сотрудники российских IТ-компаний оформили по льготной программе за срок ее действия 32 тыс. ипотек на сумму более 280 млрд рублей, сообщили Минцифры РФ.

«До конца 2023 года по программе IТ-ипотеки планировалось выдать 30 тыс. кредитов. Сотрудники IТ-компаний оформили уже свыше 32 тыс. таких ипотек на сумму более 280 млрд рублей», - сказано в сообщении министерства.

Отмечается, что до конца 2024 года планируется выдать не менее 50 тысяч кредитов. Чаще всего программой пользуются в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Свердловской областях, Республике Татарстан, а также в Новосибирской области и Краснодарском крае.

Как напомнили в Минцифры, ставка по льготной ипотеке для сотрудников IТ-компаний не может превышать 5% и в среднем составляет 4,2%, а оформить ее могут работники всех аккредитованных IТ-компаний.