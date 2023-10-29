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Недвижимость

Банки начали отказывать в ипотеке по одобренным условиям

30.10.2023 08:48|ПсковКомментариев: 0

Примерно 30% россиян, которые получили одобрение на ипотечный кредит в августе-сентябре, не смогли взять его на утвержденных условиях, сообщила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По словам экономиста, эксперта ипотечного рынка Андрея Бархоты, кредитные организации оставляют за собой право отозвать одобрение ипотеки — в случае, когда увеличившаяся ставка их обслуживания требует более 40% дохода заемщика.

В пятницу, 27 октября, ЦБ повысил ставку четвертый раз подряд — теперь она составляет 15%, пишут «Известия».

«В связи с этим банки не имеют возможности долго сохранять одобренные заявки по прежним ставкам, поскольку доходность по таким кредитам будет отрицательной. При этом повышение ключевой ставки не отразилось на госпрограммах с субсидированием», — сказали в банке ВБРР.

Банки снижают размер одобренной суммы кредита, увеличивают требования к первоначальному взносу, просят дополнительно подтвердить доход заемщика, отметила Татьяна Решетникова.

Теги: #недвижимость #ипотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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