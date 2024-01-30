Недвижимость

Минстрой допускает введение требований к репутации руководителей управляющих компаний

Критерии деловой репутации руководителей управляющих компаний (УК) могут быть разработаны в России, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько.

«Руководить управляющими компаниями должны квалифицированные люди с незапятнанной репутацией. Наверное, в этой части мы какие-то изменения будем предпринимать», - сказал он.

При этом замглавы Минстроя отрицает возможность ужесточения лицензирования самих управляющих компаний, пишет ТАСС.

«В настоящий момент мы изучаем различные подходы в части лицензирования УК. Где-то наоборот пытаемся ускорить выдачу лицензии, думаем об этом, как облегчить эту процедуру», - пояснил он.