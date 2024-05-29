Недвижимость

Банки начали снижать доступность ипотеки из-за риска очередей

Из-за ажиотажного спроса на льготные ипотечные кредиты часть банков может сократить или приостановить одобрение новых заявок во второй половине июня. Об этом «Известиям» рассказали в федеральной компании «Этажи» в среду, 12 июня.

«Часть банков уже предупредили о том, что могут существенно сократить количество одобряемых ипотечных заявок во второй половине июня, чтобы успеть выдать уже согласованные кредиты до 1 июля, поскольку окончательного решения по дальнейшей судьбе льготных ипотечных программ пока нет», — поделилась заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Специалист объяснила, что уже сейчас в части банков, чтобы получить согласованный кредит, нужно заблаговременно записаться. Кроме того, во второй половине июня может образоваться очередь из тех, кто будет стараться подписать кредитный договор до 1 июля.

«Банки начали подстраховываться, ведь количество заявок по льготным программам в мае выросло на 44% относительно достаточно активного апреля этого года. Это существенная нагрузка. Поэтому одни банки увеличивают требования к минимальному размеру первоначального взноса вдвое, с 30% до 60%, другие более тщательно проверяют потенциальных заемщиков, третьи ограничивают согласование заявок по тем кредитам, которых не коснутся изменения после 1 июля», — дополнила Решетникова.

Россияне при этом продолжают активно подавать заявки на получение льготных ипотечных кредитов. Только в течение первых 10 дней июня спрос на них повысился на четверть.

«Ажиотаж вполне оправдан в условиях возможного снижения доступности льготных ипотечных программ, как и те действия, которые предпринимают банки, если не ограничивать уровень одобряемости по большому потоку новых заявок. Есть риски не успеть выдать до 1 июля уже согласованные кредиты, где заемщики подобрали себе объект», — пояснила эксперт.

Специалист также добавила: банки предупредили, что все одобрения по семейной и ипотеке с господдержкой будут действовать до 1 июля текущего года.