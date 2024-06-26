Недвижимость

Власти направят около 1,5 млрд рублей на постройку арендного жилья в селах

Правительство России направит около 1,5 млрд рублей на строительство порядка 19 тыс. кв. м арендного жилья в селах. Об этом 5 августа заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В течение ближайших полутора лет в 18 субъектах планируется построить порядка 19 тыс. кв. м под такие условия аренды. Сегодня направим на эти цели еще около 1,5 млрд рублей. Надеемся, что такая мера поможет селу быстрее решать вопросы с кадрами, а людям, включая семья с детьми, улучшить условия проживания», — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что это необходимо для привлечения специалистов агропромышленного комплекса. При этом он напомнил о возможности аренды жилья на льготных условиях с возможностью выкупа.

Министр обратил внимание на то, что агропромышленный комплекс становится всё более технологичным сектором, ему требуются специалисты, которым необходимо жилье, поэтому правительство продолжит создавать условия для обновления инфраструктуры на местах, пишут «Известия».