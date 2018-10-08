Политика

Активистка с Талабских островов станет пятым общественным помощником губернатора Псковской области

Жительница острова Залита Наталья Сычева станет еще одним общественным помощником губернатора Псковской области. С предложением занять эту общественную должность глава региона Михаил Ведерников обратился к активистке во вторник, 9 октября, на рабочей встрече в администрации области.

«На Талабских островах постоянно проживают почти 200 человек. Администрация области и администрация Псковского района уделяет большое внимание этой территории и ее жителям, но мне бы хотелось, чтобы на островах постоянно находился человек, обладающий таким серьезным статусом как общественный помощник Губернатора. Это поможет нам находиться в более тесной коммуникации, а Вам — отстаивать интересы жителей островов во взаимодействии с различными структурами», — сказал глава региона.

В продолжение рабочей встречи губернатор напомнил, что по итогам его поездки в августе на Талабские острова был сформирован перечень поручений из 32 вопросов, и выразил признательность Наталье Сычевой за помощь в решении многих из них.

Так, на о. Залита теперь будет работать постоянный фельдшер, и первичная медицинская помощь станет доступна для местных жителей. Кроме того, уже есть договоренность с региональным оператором по обращению с ТКО об отдельном сопровождении островов в сфере обращения с отходами. Имеющуюся свалку ликвидируют, а на ее месте оборудуют контейнерную площадку. Параллельно прорабатывается вопрос взимания туристического сбора с посетителей Талабов.

Особое внимание областные власти уделяют организации регулярного и доступного транспортного сообщения между островами и большой землей. Идет поиск инвесторов, а также разработка документа о первоочередном предоставлении мест и льгот в водном транспорте для местных жителей.

В свою очередь Наталья Сычева поблагодарила Михаила Ведерникова за внимание к людям старшего поколения, проживающим на острове. Для организации необходимой социальной помощи ветеранам был проведен мониторинг потребности в соцуслугах, а 3 октября состоялись мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. «Было здорово, все остались довольны», — рассказала общественница.

«Я согласна, с большим удовольствием принимаю Ваше предложение», — сказала в ответ Наталья Сычева.

Наталья Сычева также добавила, что по предложению Губернатора инициативная группа жителей сейчас готовит документы для создания на островах территориального общественного самоуправления (ТОС). «Мы проводим работу с населением и объясняем, что такое ТОС, его преимущества», — пояснила она.

«ТОС — это действенный инструмент взаимодействия населения и власти, который расширяет возможности оказания людям помощи и поддержки», — еще раз обозначил свою позицию Михаил Ведерников и попросил Наталью Сычеву градус активность не снижать.

Отметим, что жительница острова Залита станет пятым Общественным помощником губернатора Псковской области.