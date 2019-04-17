Политика

«Собственной персоной» с Антоном Минаковым и Артемом Васильевым. ВИДЕО

Сегодня, 17 апреля, на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) прошел очередной выпуск программы «Собственной персоной». Ее участниками стали руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков и координатор регионального отделения партии Артем Васильев.

Ведущий эфира - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко - обсудил с собеседниками ситуацию в региональном отделении ЛДПР, планы законотворческой деятельности псковских «либерал-демократов», а также их позицию по строительству завода «Титан-Полимер» и другим актуальным вопросам общественно-политической и социально-экономической жизни региона.