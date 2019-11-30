Политика

Интерес к Молодежному парламенту среди ребят постоянно растет - взгляд изнутри

Членам Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, где недавно подвели итоги работы четвертого по счету созыва, за последние два года удалось реализовать множество интересных проектов: проводятся традиционные тесты по истории Отечества, работает клуб дебатов «Истина», сформированы молодежные советы в муниципалитетах, организуются рейды по борьбе с пропагандой наркотиков и мониторинг использования парковочных мест для инвалидов.

Корреспондент Псковской Ленты Новостей попросил члена Молодежного парламента Екатерину Карпенко подвести итоги работы молодых законодателей региона и рассказать, каких ребят здесь ждут в связи с очередной ротацией.

- Екатерина, насколько, на ваш взгляд, была продуктивной работа Молодежного парламента в этом созыве?

- Мне кажется, что этот созыв в принципе был самым насыщенным по мероприятиям. И были очень сильные заинтересованные в своем деле ребята. У нас стало больше проектов, которые мы реализовали, больше мероприятий, в которых мы принимали участие. И сам статус Молодежного парламента сейчас действительно повысился. Видно, что молодежи становится интересно: «А что такое Молодежный парламент? Может, и мне стоит попробовать». Даже у меня очень многие ребята спрашивают, стоит идти или не стоит, как это работает. Все-таки это тоже говорит о чем-то.

Из того, что запомнилось… Запомнились наши совместные мероприятия, которые мы реализовывали. Так, 13 декабря в этом году пройдет тест по истории Отечества, за который отвечает Молодежный парламент.

Очень запомнились наши выездные обучающие семинары. Здесь надо сказать огромное спасибо Виктору Владимировичу Остренко (Виктор Остренко - вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, куратор Молодежного парламента), который был инициатором, приглашал тренеров, которые нас обучали. И это действительно пошло нам на пользу.

- Вы упомянули, что интерес к Молодежному парламенту среди молодых людей постоянно растет, они интересуются его деятельностью. Но каким все-таки ребятам можно и нужно сюда приходить, и что это им даст?

- В первую очередь, ребята должны приходить сюда сами, по своему желанию. Не должно быть такого, когда сказали «Надо», и он пошел. У самих ребят должны гореть глаза. Даже если у кого-то нет своих мега-идей, как сделать нашу Псковскую область самой продвинутой, думаю, такие идеи могут возникнуть уже в парламенте после общения с другими ребятами.

Прежде всего, это должен быть инициативный человек и действительно желающий сделать что-то лучше в нашей области конкретно для молодежи. Если есть какая-то мега-идея по организации мероприятия, то молпарламент позволяет сделать это практически в каждом муниципалитете области.

Самому молодому человеку или девушке это даст, прежде всего, бесценный опыт и новые полезные знакомства с людьми практически с каждого уголка нашей области. Само общение с ребятами, общение с нашими наставниками, это возможность получить колоссальный опыт.

Для себя лично я вынесла только плюсы из парламента. Единственный вопрос… географический.

- Вы имеете в виду, что сами вы из Великих Лук. Получается есть своя специфика работы в Молодежном парламенте для тех, кто живет и работает в другом конце региона?

- Да, есть ряд проблем. У нас есть обязательные для посещения заседания, где обязаны быть все члены, но бывают еще и другие мероприятия, на которые хотелось бы приехать, но не всегда, к сожалению, есть для этого возможность.

К счастью, у нас в Великих Луках с транспортом никогда не было проблем. Нас всегда в этом вопросе поддерживала администрация.

- Видимо, не всем удаленным муниципалитетам повезло также, как вам?

- Думаю, что да. Но наша администрация заинтересована в том, чтобы мы учились, что-то привносили.

Саму идею Молодежного парламента я считаю очень правильной. И тут хочется привести пример Дениса Матвеева. Он был председателем Молодежного парламента, а сейчас возглавляет региональный комитет в областной администрации. По-моему, это здорово.