Политика

Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Игорем Романовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Двое на одного», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - руководитель Псковского регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов.

Ведущие Александр Савенко и Константин Калиниченко поговорят с ним о роли «Партии Роста» в общественно-политической жизни страны и региона, о формате ее взаимоотношений с властью и оппозицией и о мотивах участия в выборах различного уровня. Также Игорь Романов расскажет, как пригласил в Псков лидера группы «Ленинград», члена «Партии роста» Сергея Шнурова.

Вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.