Политика

«Двое на одного» с Игорем Романовым. ВИДЕО

Сегодня, 5 февраля, гостем очередного выпуска программы «Двое на одного» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал руководитель Псковского регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов.

Ведущие Александр Савенко и Константин Калиниченко обсудили с ним темы «Партии Роста» в общественно-политической жизни страны и региона, формат ее взаимоотношений с властью и оппозицией и о мотивах участия в выборах различного уровня. Также Игорь Романов рассказал, как пригласил в Псков лидера группы «Ленинград», члена «Партии роста» Сергея Шнурова.