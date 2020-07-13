Политика

Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Львом Шлосбергом

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Двое на одного», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102 FM). Гость студии – руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг.

Ведущие эфира - Александр Савенко и Константин Калиниченко - обсудят с ним общественно-политическую ситуацию в стране и Псковской области, проблемы и планы регионального отделения «Яблока», действия демократической оппозиции в современных условиях и другие актуальные темы.

Радиослушатели могут задать Льву Шлосбергу свои вопросы по телефону 56-73-72. Видеотрансляцию эфира также можно посмотреть в группе ПЛН «ВКонтакте».