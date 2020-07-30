Политика

Дмитрий Быстров о роли главы района в сегодняшних реалиях

Гостем очередного выпуска программы «Собственной персоной» 31 июля стал глава администрации Островского района Дмитрий Быстров. Отдельной темой для разговора с ведущим эфира Максимом Костиковым стала роль местного самоуправления и главы муниципалитета в сегодняшних реалиях. Кто такой глава района сегодня – реальный управленец или громоотвод для областной власти?

- Президент Путин в своих предложениях по Конституции РФ говорил, в частности, о повышении роли местного самоуправления, оно закрепляется как составная часть государственной власти. Как вы считаете, Дмитрий Михайлович, это правильное решение? Насколько оно назрело и необходимо? Надо ли вводить органы местного самоуправления в единую властную вертикаль?

- На мой взгляд, это необходимо. На протяжении многих лет мы в любом случае видим определенную централизацию власти. Органы местного самоуправления не стоят в стороне, они включены в единую цепочку вертикали, а выполнение конкретных конечных решений для людей происходит именно на местах. И также доносятся все решения федерального центра, региональные решения до людей, которые проживают в районах и муниципальных образованиях.

Вместе с тем надо понимать, какого результата мы все-таки в конечном счете хотим достичь. Есть достаточно много предложений и у ассоциаций муниципальных образований, и у российских опытных муниципалов, которые не один год работают и, что называется, собаку съели на этом, и которые уже на самом деле включились в эту работу.

Поэтому это здравое решение, которое соответствует реалиям нашей жизни.

- Существует мнение о том, что местное самоуправление - это плод западной чужеродной идеологии, который на нашей российской земле плохо приживается. В Англии или Германии местное самоуправление - это община, комьюнити, они там собираются, решают, как им облагородить свою территорию, как организовать работу, к примеру, пожарной команды или мастерских для инвалидов, или детского садика. То есть это инициатива снизу, это кооперация, это способность людей самоорганизовываться для того, чтобы свою жизнь сделать лучше. У нас все такие другой менталитет, патерналистское отношение к власти и немножко иждивенческой подход, когда люди ждут, что начальник придет - глава волости, глава района – и он что-то сделает. Поэтому и местное самоуправление у нас только на бумаге местное самоуправление.

- Наше местное самоуправление, безусловно, отличается от западного. Но надо помнить, что у них институт местного самоуправления развивался столетиями, а мы ушли от командно-административной системы в 2003 году, издав закон №131 «Об общих принципах местного самоуправления». Решили, что все готовы и все в порядке, хотя не прошло и десяти лет работы в этой системе.

Возвращаясь к 131-му закону, когда мы читали его, некоторые моменты даже вызывали смех, например, по поводу бюджетов волостей. И, вроде, правильные вещи, но, когда приезжаешь в волость, а там нет компьютеров, нет специалистов, которые на тот момент могли бы работать, ты понимаешь, что реально этот закон не работает.

Чтобы сформировалось местное самоуправление по принципу Запада, чтобы понять нужно ли оно вообще нам (потому что ментальность у наших людей и на Западе все-таки разная), должно пройти время, причем достаточно большое.

В связи с этим я все-таки склоняюсь (памятуя царскую Россию, да даже Советский Союз и его командно-административную систему), что у нас абсолютно верно идет принятие определенных решений - сейчас это федеральный уровень, который спускается на регион. Что в советское время в райкомы и райисполкомы, что сейчас - в местные администрации.

У людей действительно позиция выжидательная. Наверное, ментальность должна поменяться. Хотя потихоньку это уже происходит. Если вспомнить те же ТОСы (территориальные органы самоуправления – от ред.), то они уже сейчас достаточно активно используются - как метод выражения каких-то инициатив снизу от людей: от строительства стоянок до установки площадок.

Должно пройти время, чтобы люди эти инициативы правильно и компетентно (это тоже немаловажно) выражали. До этого надо поучиться в этой стезе и потом уже работать и двигаться вперед.

- Тем не менее сама идеология местного самоуправления предполагает, что глава района или глава волости в первую очередь опирается на позицию местного сообщества. В связи с этим вопрос: сегодня глава района – это все-таки назначенец губернатора или это выразитель желаний и чаяний местного сообщества?

- Думаю, ситуации бывают разные. Если вспомнить, в частности, 2017 год, когда поменялись уставы всех районов, а должности глав стали выборными, тогда ушла двуглавая система «глава администрации и глава района». Ей на смену, на мой взгляд, пришли полноценные выборы. То есть это были конкретное волеизъявление народа и конкретные его решения по той или иной персоналии.

Не скажу за всю Псковскую область, но скажу за Островский район. Когда у нас были и глава администрации района, и глава района, глава администрации острова и глава города (то есть четыре человека!), то когда приходил человек на прием, он не мог понять, к кому же ему обращаться. Я считаю, что если руководишь районом, то ты должен отвечать за все процессы. Это должно быть одно конкретное лицо, иначе получается, что какие-то проблемы мы убираем на уровень главы администрации, а глава района занимается больше политическими моментами. Но обычному гражданину без разницы, кто руководит представительным органом, а кто - администрацией. Он хочет видеть результат.