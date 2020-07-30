Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновые сапоги: за и против
образование сегодня и завтра
Вечное движение жизни
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
Здесь будет город-парк
Телефон прямого эфира 56-73-72
Наталья Федорова о реализации нацпроектов
Карфаген на Рижском проспекте
Новая эра городской среды
Что ждет легендарную Гельдтову баню?
Радугой прибитые умы
Игорь Иванов о работе облсовпрофа
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Политика 30.07.2020 11:1110 В Минске заявили о формировании группировок боевиков под Псковом и Невелем 31.07.2020 17:450 Дмитрий Быстров о роли главы района в сегодняшних реалиях 31.07.2020 15:260 Президент подписал закон о трехдневном голосовании 31.07.2020 14:260 «Собственной персоной» с Дмитрием Быстровым. ВИДЕО 31.07.2020 07:521 Москва ответила на задержание россиян в Белоруссии 30.07.2020 16:101 Длительная несменяемость власти осложняет отношения России и Белоруссии - Василий Бобалев
 
 
 
Самое популярное 28.07.2020 07:001 Псковские синоптики рассказали, какой будет погода в августе 24.07.2020 21:060 Ограничительные мероприятия в Псковской области продлены по 10 августа 28.07.2020 22:2012 Ольга Кормухина просит защитить Талабы от «оккупации» 26.07.2020 10:020 Прощание с балетмейстером ансамбля «Сказ» пройдет 28 июля 30.07.2020 11:1110 В Минске заявили о формировании группировок боевиков под Псковом и Невелем
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Дмитрий Быстров о роли главы района в сегодняшних реалиях

31.07.2020 17:45|ПсковКомментариев: 0

Гостем очередного выпуска программы «Собственной персоной» 31 июля стал глава администрации Островского района Дмитрий Быстров. Отдельной темой для разговора с ведущим эфира Максимом Костиковым стала роль местного самоуправления и главы муниципалитета в сегодняшних реалиях. Кто такой глава района сегодня – реальный управленец или громоотвод для областной власти?

- Президент Путин в своих предложениях по Конституции РФ говорил, в частности, о повышении роли местного самоуправления, оно закрепляется как составная часть государственной власти. Как вы считаете, Дмитрий Михайлович, это правильное решение? Насколько оно назрело и необходимо? Надо ли вводить органы местного самоуправления в единую властную вертикаль?

- На мой взгляд, это необходимо. На протяжении многих лет мы в любом случае видим определенную централизацию власти. Органы местного самоуправления не стоят в стороне, они включены в единую цепочку вертикали, а выполнение конкретных конечных решений для людей происходит именно на местах. И также доносятся все решения федерального центра, региональные решения до людей, которые проживают в районах и муниципальных образованиях.

Вместе с тем надо понимать, какого результата мы все-таки в конечном счете хотим достичь. Есть достаточно много предложений и у ассоциаций муниципальных образований, и у российских опытных муниципалов, которые не один год работают и, что называется, собаку съели на этом, и которые уже на самом деле включились в эту работу.

Поэтому это здравое решение, которое соответствует реалиям нашей жизни.

- Существует мнение о том, что местное самоуправление - это плод западной чужеродной идеологии, который на нашей российской земле плохо приживается. В Англии или Германии местное самоуправление - это община, комьюнити, они там собираются, решают, как им облагородить свою территорию, как организовать работу, к примеру, пожарной команды или мастерских для инвалидов, или детского садика. То есть это инициатива снизу, это кооперация, это способность людей самоорганизовываться для того, чтобы свою жизнь сделать лучше. У нас все такие другой менталитет, патерналистское отношение к власти и немножко иждивенческой подход, когда люди ждут, что начальник придет - глава волости, глава района – и он что-то сделает. Поэтому и местное самоуправление у нас только на бумаге местное самоуправление.

- Наше местное самоуправление, безусловно, отличается от западного. Но надо помнить, что у них институт местного самоуправления развивался столетиями, а мы ушли от командно-административной системы в 2003 году, издав закон №131 «Об общих принципах местного самоуправления». Решили, что все готовы и все в порядке, хотя не прошло и десяти лет работы в этой системе.

Возвращаясь к 131-му закону, когда мы читали его, некоторые моменты даже вызывали смех, например, по поводу бюджетов волостей. И, вроде, правильные вещи, но, когда приезжаешь в волость, а там нет компьютеров, нет специалистов, которые на тот момент могли бы работать, ты понимаешь, что реально этот закон не работает.

Чтобы сформировалось местное самоуправление по принципу Запада, чтобы понять нужно ли оно вообще нам (потому что ментальность у наших людей и на Западе все-таки разная), должно пройти время, причем достаточно большое.

В связи с этим я все-таки склоняюсь (памятуя царскую Россию, да даже Советский Союз и его командно-административную систему), что у нас абсолютно верно идет принятие определенных решений - сейчас это федеральный уровень, который спускается на регион. Что в советское время в райкомы и райисполкомы, что сейчас - в местные администрации.

У людей действительно позиция выжидательная. Наверное, ментальность должна поменяться. Хотя потихоньку это уже происходит. Если вспомнить те же ТОСы (территориальные органы самоуправления – от ред.), то они уже сейчас достаточно активно используются - как метод выражения каких-то инициатив снизу от людей: от строительства стоянок до установки площадок.

Должно пройти время, чтобы люди эти инициативы правильно и компетентно (это тоже немаловажно) выражали. До этого надо поучиться в этой стезе и потом уже работать и двигаться вперед.

- Тем не менее сама идеология местного самоуправления предполагает, что глава района или глава волости в первую очередь опирается на позицию местного сообщества.  В связи с этим вопрос: сегодня глава района – это все-таки назначенец губернатора или это выразитель желаний и чаяний местного сообщества?

- Думаю, ситуации бывают разные. Если вспомнить, в частности, 2017 год, когда поменялись уставы всех районов, а должности глав стали выборными, тогда ушла двуглавая система «глава администрации и глава района». Ей на смену, на мой взгляд, пришли полноценные выборы. То есть это были конкретное волеизъявление народа и конкретные его решения по той или иной персоналии.

Не скажу за всю Псковскую область, но скажу за Островский район. Когда у нас были и глава администрации района, и глава района, глава администрации острова и глава города (то есть четыре человека!), то когда приходил человек на прием, он не мог понять, к кому же ему обращаться. Я считаю, что если руководишь районом, то ты должен отвечать за все процессы. Это должно быть одно конкретное лицо, иначе получается, что какие-то проблемы мы убираем на уровень главы администрации, а глава района занимается больше политическими моментами. Но обычному гражданину без разницы, кто руководит представительным органом, а кто - администрацией. Он хочет видеть результат.

Теги: #эхо москвы в пскове #островский район #Собственной персоной
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к решению о проведении трехдневного голосования на выборах?
В опросе приняло участие 389 человек
31.07.2020, 19:000 Новый график вывоза ТКО установлен в Опочецком районе 31.07.2020, 18:520 Кадровые вопросы рассмотрела Избирательная комиссия Псковской области 31.07.2020, 18:440 Минск направил Москве ноту из-за ситуации на границе 31.07.2020, 18:260 Изборский музей получил в дар рисунок реставратора, возрождавшего послевоенный Псков
31.07.2020, 18:070 Псковский губернатор в Воронеже принял участие в церемонии открытия цифровой подстанции 31.07.2020, 17:580 «Акценты» Донецкого: Синдром батьки Лукашенко, «Монте-Карло» на Талабах и «Золотая маска» в Пскове 31.07.2020, 17:570 Фестиваль военно-исторического фольклора стартовал в Острове 31.07.2020, 17:492 Александр Калягин: Я не собираюсь блокировать объединение Псковского драмтеатра с Александринкой
31.07.2020, 17:450 Дмитрий Быстров о роли главы района в сегодняшних реалиях 31.07.2020, 17:381 Форум Молодежных избирательных комиссий Псковской области состоится в ноябре 31.07.2020, 17:260 Дипломы вручили выпускникам УФСИН России по Псковской области 31.07.2020, 17:110 Заменить водительские права в Псковской области можно по электронной почте
31.07.2020, 17:000 Красногородец получит квартиру по решению суда 31.07.2020, 16:500 Субботник у мемориала железнодорожникам в Великих Луках провели единороссы 31.07.2020, 16:340 Расписание автобуса до кладбища «Белый мох» изменится с 1 августа 31.07.2020, 16:210 Дарья Козьякова: Самое страшное для законодателя - дать ложные обещания
31.07.2020, 16:050 Изменился график вывоза ТКО в Красногородском районе 31.07.2020, 15:480 Стали известны подробности пропажи двух женщин в куньинском лесу 31.07.2020, 15:440 Кремль ожидает, что задержанные в Белоруссии россияне будут отпущены 31.07.2020, 15:350 Водитель ВАЗа сбил пешехода на Октябрьском проспекте в Пскове
31.07.2020, 15:280 Вечное движение жизни: история трех династий псковских железнодорожников. ЛОНГРИД 31.07.2020, 15:260 Президент подписал закон о трехдневном голосовании 31.07.2020, 15:190 Две женщины пропали в лесу в Куньинском районе 31.07.2020, 15:071 В Псковском районе обсудили подготовку к единому дню голосования
31.07.2020, 14:532 Дмитрий Быстров: Не бывает сельского хозяйства без запаха 31.07.2020, 14:464 По 1000 рублей штрафа заплатят два псковича за использование скамеек 31.07.2020, 14:385 Марали муралы 31.07.2020, 14:330 В ГИБДД уточнили порядок работы в Псковской области в связи с перегруженностью «Госуслуг»
31.07.2020, 14:260 «Собственной персоной» с Дмитрием Быстровым. ВИДЕО 31.07.2020, 14:150 До конца года в Острове намерены привести в порядок привокзальную площадь 31.07.2020, 14:060 20 телят без документов пытались ввезти в РФ через границу в Псковской области 31.07.2020, 13:570 Издание о знаменитых людях Псковской земли вышло в областной библиотеке
31.07.2020, 13:491 Дмитрий Быстров: Быть главой района - это всегда риск 31.07.2020, 13:363 Раскрываемость убийств в Псковской области близится к отметке в 100% 31.07.2020, 13:280 Псковские клиенты Tele2 предпочитают смартфоны Honor и Samsung 31.07.2020, 13:240 Псковский район отмечает 93-ю годовщину со дня образования
31.07.2020, 13:106 ОЭЗ «Моглино» заказала маркетинговые услуги на 70 млн рублей 31.07.2020, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Дмитрием Быстровым 31.07.2020, 13:000 Последствия незаконной регистрации иностранцев объяснили псковичам 31.07.2020, 12:570 Мошенники оформили кредит на доверчивого великолучанина
31.07.2020, 12:540 Крест отремонтируют на Петропавловской церкви на острове им. Белова 31.07.2020, 12:4717 ПЛН-ТВ: Нужен ли мост в устье Псковы? 31.07.2020, 12:403 Концессия позволит Псковским теплосетям сделать экономику предприятия более честной - Алексей Кириллов 31.07.2020, 12:340 Велодорожки появятся на территории великолукской крепости
31.07.2020, 12:300 В Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому 31.07.2020, 12:222 Судебное заседание по делу главы Пушкиногорского района перенесли 31.07.2020, 12:070 Президент поручил поддержать лишившихся банковских вкладов россиян 31.07.2020, 12:024 Начал работу народный проект по поиску пропавших без вести защитников Отечества
31.07.2020, 11:500 Изменения в избирательном процессе ТИКи Псковской области встретят с новой техникой 31.07.2020, 11:420 300 пчеломаток провезли через границу в Псковской области 31.07.2020, 11:400 Ремонт дворовых проездов на улице Юбилейной оценили псковичи 31.07.2020, 11:250 «Собственной персоной»: Дмитрий Быстров расскажет об успехах и тяготах Островского района
31.07.2020, 11:210 Нежелание идти к наркологу довело до колонии жителя Гдовского района 31.07.2020, 11:170 Число жертв коронавируса в Псковской области достигло 54 31.07.2020, 11:030 Киберпенсионер из Печорского района стал победителем всероссийского чемпионата 31.07.2020, 10:560 «Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал новый список крупных должников
31.07.2020, 10:510 Снаряд для противотанковой пушки нашли в Опочецком районе 31.07.2020, 10:481 «Гайд-парк»: Алексей Кириллов расскажет о проблемах и трудностях в сфере ЖКХ 31.07.2020, 10:356 Готова прыгнуть в реку — за граффити в Окольном городе могут грозить уголовные дела 31.07.2020, 10:220 Ограбивший иностранца петербуржец предстанет перед судом в Пскове
31.07.2020, 10:002 Комитет по охране памятников проверит сигнал о «разрушении кладки» в храме Жен Мироносиц 31.07.2020, 09:581 Российские банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов 31.07.2020, 09:420 Два человека пострадали в результате столкновения мопеда и ВАЗа в Порховском районе 31.07.2020, 09:331 Косметику похитил мужчина из магазина в Пскове
31.07.2020, 09:250 Участник группы «Ленинград» выступит на онлайн-концерте проекта «Добровольцы культуры» 31.07.2020, 09:150 Полиция ищет очевидцев наезда на велосипедиста в Псковском районе 31.07.2020, 09:020 Муниципалитеты смогут обеспечить участковых полиции квартирами 31.07.2020, 08:472 Стало известно, какие продукты провоцируют рак
31.07.2020, 08:302 Повышенную пенсию будут получать родственники погибших военных и полицейских 31.07.2020, 08:090 Переводы внутри России прекращает PayPal 31.07.2020, 07:521 Москва ответила на задержание россиян в Белоруссии 31.07.2020, 07:340 Гидрометцентр предупредил о сильных осадках в псковском регионе
31.07.2020, 07:220 В Ростуризме назвали сроки продажи туров с кешбэком до 15 тысяч рублей 31.07.2020, 07:062 Лекарства в России подорожали на 8-24% 30.07.2020, 23:283 33 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Псковской области 30.07.2020, 23:070 В Пскове военнослужащий-виновник ДТП заплатит 100 тысяч рублей за моральный вред
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.