Политика

В «Партии дела» рассмотрят необходимость участвовать в выборах в Псковское областное Собрание

Актив «Партии дела» обсудит сегодня, насколько политическая организация готова к выборам в 2021 году в Псковское областное Собрание депутатов. «Смысла нет просто выставиться. В "Партии дела" состоят деловые люди, они должны понимать отдачу. Мы не намерены быть спойлерами», - сказал Алексей Лапушкин секретарь федерального Совета «Партии дела», экс-руководитель аппарата Псковской городской Думы Алексей Лапушкин на встрече с журналистами 2 октября.

Алексей Лапушкин добавил, что в выборах местного уровня, региональных «Партия дела» старается активно участвовать. Однако не всегда успешно. «С боем», - пояснил Алексей Лапушкин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В выборах в Госдуму представители «Партии дела» участвовать не будут и не готовились к этим выборам. «Наша партия находится под большим давлением», - уточнил Алексей Лапушкин.

Продолжая разговор уже на экономическую тему, руководитель регионального отделения «Партии дела», депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин заметил, что в регионе активно развивается торговля, а малый и средний бизнес практически не видит поддержки.

Кроме того, он отметил, что «на территории города Пскова экономики нет», поскольку, по его мнению, интересы бизнеса не учитываются в должной мере.

По его словам, в партию привлекают всех, кто пожелает, не только предпринимателей и руководителей предприятий, но и активных юристов. Григорий Турчин также сообщил о намерении партии заручиться поддержкой фермеров.