Политика

«Сообразим на троих»: Политический прогноз на 2021 год. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 14 января.

Ключевая тема выпуска - «Политический прогноз на 2021 год». Что ждет страну и регион в наступившем году? Какие тренды и события будут влиять на общественно-политическую ситуацию? А также риски и новые возможности для партии власти и оппозиции в год больших парламентских выборов.

Подробнее об этом сегодня беседовали постоянные ведущие Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко.