Политика

Олег Брячак вернул свою должность в «Справедливой России»

Депутат Псковской городской Думы Олег Брячак снова займет пост председателя Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Как сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей Олег Брячак, сегодня, 8 апреля, состоялось заседание президиума центрального совета «Справедливой России» под председательством Сергея Миронова, на котором единогласно было принято решение о его назначении.

Ранее, 6 апреля, в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове политик заявил, что может официально вернуться на пост руководителя Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» через 1-2 недели.