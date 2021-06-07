Политика

В КПРФ назвали дату проведения предвыборного съезда партии

Предвыборный съезд КПРФ пройдет 23-24 июня, сообщил пресс-секретарь председателя ЦК партии, депутат Госдумы Александр Ющенко. Соответствующее решение принял ЦК КПРФ, пишет РИА Новости.

Выступая на Всероссийском совещании партийного актива 26 мая, лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что на втором (предвыборном) этапе съезда тайным голосованием утвердят предвыборную программу партии и списки кандидатов как на думских, так и на местных выборах. Первый этап съезда прошел в конце апреля.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября.