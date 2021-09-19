Избиратели активно голосуют в Псковской области, несмотря на выходной. ФОТО

В Псковской области начался основной день выборов депутатов Госдумы и Псковской областного Собрания. И сегодня, 19 сентября, избиратели продолжают активно голосовать, несмотря на выходной день, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
УИК №288
Уже в 8.00 избирательные участки посетили первые желающие отдать свой голос. Некоторые приходят семьями, работа на участках идет полным ходом.
Первый голосующий на УИК №283
УИК №247
В частности, УИК №247 встретил сегодня избирательницу, которой исполнилось 97 лет. «Избирателю 97 лет. Наш 247 участок на данный момент является домом детского творчества, но до этого был школой, как раз той, где и училась наш избиратель, она была очень рада навестить свою школу», - рассказали члены избирательной комиссии.
Первые голосующие на УИК №181
УИК №403
В Псковской области созданы все необходимые условия для голосования маломобильных граждан на избирательных участках.
УИК №181
Выборы проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзор. Каждый избиратель проходит термометрию и получает индивидуальный набор: маску, перчатки и одноразовую ручку. Средствами индивидуальной защиты обеспечены и сотрудники избиркомов.
Напомним, сегодня в Псковской области начался основной день выборов в Госдуму и Псковское областное Собрание. Голосование завершится в 20.00.