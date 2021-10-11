Политика

«Справедливая Россия — За правду» примет Анатолия Вассермана во фракцию

«Справедливая Россия — За правду» проголосовала за принятие победившего на выборах в Госдуму самовыдвиженца, телеведущего Анатолия Вассермана во фракцию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу эсеров.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Фракция "Справедливая Россия — За правду" проголосовала за принятие Вассермана в состав фракции», - сказали в пресс-службе.

По словам самовыдвиженца, вопрос про членство в партии не поднимался.

Ранее в пресс-службе партии сообщали, что Анатолий Вассерман вступил в партию. Однако позже он заявил, что это была ошибка партийной пресс-службы.

Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, по итогам выборов в нижнюю палату парламента «Справедливая Россия - За правду» получила 27 мандатов.