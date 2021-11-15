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Виктор Остренко и Юлия Лысова рассказали, зачем псковичи идут в Молодежный парламент

16.11.2021 14:54|ПсковКомментариев: 2

Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко и председатель Молодежного парламента при региональном парламенте Юлия Лысова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказали о том, кто и зачем идет в Молодежный парламент.

«У всех своя мотивация, - отметила Юлия Лысова. - Каждый идет за результатом и опытом. Кто-то идет найти команду под конкретный проект, получить дивиденды от опыта общения с законодательной, исполнительной властью. Кто-то идет для того, чтобы быть услышанным, заявить о проблеме, попытаться ее решить. Кто-то идет, чтобы узнать, что такое Молодежный парламент, и понять, для него ли общественно-политическая жизнь. Универсального ответа нет. Каждый идет за опытом, для каждого он свой».

Виктор Остренко дополнил коллегу: «Мне кажется, важная мотивация для молодого человека, который старается утвердиться в общественном или политическом поле, состоит в том, чтобы пройти этот путь и попробовать свои силы. Это будет опыт, который даст человеку шанс проявить себя, быть замеченным и теми людьми, которые в нашем регионе принимают кадровые решения».

Напомним, в регионе началась работа по формированию состава Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов на 2021 – 2023 годы.

Теги: #псковское областное собрание #Молодежный парламент
Источник: Псковская Лента Новостей
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