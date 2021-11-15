Виктор Остренко и Юлия Лысова рассказали, зачем псковичи идут в Молодежный парламент

Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко и председатель Молодежного парламента при региональном парламенте Юлия Лысова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказали о том, кто и зачем идет в Молодежный парламент.
Виктор Остренко дополнил коллегу: «Мне кажется, важная мотивация для молодого человека, который старается утвердиться в общественном или политическом поле, состоит в том, чтобы пройти этот путь и попробовать свои силы. Это будет опыт, который даст человеку шанс проявить себя, быть замеченным и теми людьми, которые в нашем регионе принимают кадровые решения».
Напомним, в регионе началась работа по формированию состава Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов на 2021 – 2023 годы.