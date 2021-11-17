Политика

«Эмоционально и трогательно» подвели итоги двухлетней работы члены Молодежного парламента

Действующий состав Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов за полтора месяца до окончания своих полномочий провел заключительное пленарное заседание. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-службе Псковского областного Собрания

В зале присутствовали члены Молодежного парламента, имеющие QR-коды или справку о перенесенном заболевании, и гости: председатель Собрания Александр Котов, вице-спикер Виктор Остренко, а также находящийся с визитом в Псковской области председатель Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России Дмитрий Матюшенков. В дистанционном формате в заседании участвовали члены Молодежного парламента, не прошедшие пока вакцинацию, и жители отдаленных муниципалитетов региона.

Итоги двухлетней деятельности молодежного парламентского объединения подвела его председатель Юлия Лысова. «В самом начале работы мы с ребятами ставили перед собой цели и решили сосредоточиться на двух главных направлениях: участие в выборных кампаниях и работа с районными молодежными советами. Если говорить про выборы, то считаю, что мы с задачей справились – четыре члена Молодежного парламента в 2020 году стали муниципальными депутатами, а в этом году мы участвовали в выборной кампании областного уровня. Это огромный важный опыт», - отметила председатель Молодежного парламента, сказав, что по этому направлению деятельности она может поставить отметку «выполнено». В отношении взаимодействия с молодежными советами, по мнению Юлии Лысовой, наиболее подходящий знак – многоточие: Молодежному парламенту удалось организовать первый в регионе слет молодежных советов с участием глав муниципальных образований, но из-за пандемии дальнейшая работа застопорилась.

В ходе отчёта Юлия Лысова также вспомнила другие наиболее запомнившиеся проекты Молодежного парламента: как своими руками шили маски для социальных учреждений в первую волну коронавируса, как поздравляли с Новым годом воспитанников печорского детского дома, проводили со школьниками региональную «Лигу дебатов», снимали видеоролики для проектов «Я живу на улице Героя», «Свежий ПоМол» для поправок к Конституции, придумывали вопросы для региональной составляющей теста по истории Великой Отечественной войны, проводили многочисленные субботники, ходили в походы и собирались на обучающие семинары.

После эмоционального доклада Юлии Лысовой куратор Молодежного парламента Виктор Остренко предложил высказаться другим членам парламента. «Может быть, даже с прицелом на следующий состав», - уточнил вице-спикер.

«Молодежный парламент помог мне вырасти как личности», - поделился впечатлениями от работы в двух составах председатель комитета по социальным вопросам Иван Екимов. «Молодежный парламент – это социальная лестница для молодежи, на себе проверено», - подтвердила прозвучавшие слова депутат Собрания депутатов сельского поселения «Тямшанская волость» Екатерина Анисимова. Елена Вариксоо поблагодарила Молодежный парламент за популяризацию культуры малочисленного народа сето при проведении этнографического диктанта: «Это большой вклад в будущее целого народа и сохранение исторического наследия нашего региона и страны». «Мне повезло, я счастливый человек в эти два года», - эмоционально оценила работу в Молодежном парламенте Алина Кулик.

После выступления молодежи мнением об итогах деятельности Молодежного парламента четвертого состава поделился спикер Александр Котов. Он заметил, что выступления ребят на заключительным заседании были не формальными, а очень эмоциональными и даже трогательными. «Я услышал, что члены Молодежного парламента, по крайней мере, самая активная его часть, довольны тем, что удалось сделать, хотя из-за пандемии пришлось работать в экстремальных условиях», - отметил Александр Котов. По словам председателя, деятельность Молодежного парламента от состава к составу совершенствуется – результаты молодых депутатов на муниципальных выборах и первый слет молодежных советов тому подтверждение.

«Сейчас у молодежи много разных инструментов – Молодежный парламент, Команда 2018, советы при главах муниципалитетов, волонтерская деятельность, различные грантовые проекты. Надо только научиться этими инструментами пользоваться тем, кто хочет себя проявить. Но важно понимать, что само членство в этих объединениях ничего не дает. Многим кажется, что достаточно стать членом Молодежного парламента, например, и тебя сразу заметят, но ничего просто так не работает. Нужно кропотливо трудиться, и только тогда все получится», - дал совет Александр Котов, который по его словам, пригодится не только тем, кто решил попробовать свои силы в новом составе Молодежного парламента, но и просто в жизни.

За активную работу и неравнодушное отношение к делу Александр Котов отдельно поблагодарил председателя Молодежного парламента Юлию Лысова и куратора Молодежного парламента Виктора Остренко. Владлену Небейголова, Яне Васюцкой, Алине Кулик и Ивану Екимову спикер вручил благодарности Псковского областного Собрания депутатов.

В рамках заключительного заседания также прошло подписание соглашения о сотрудничестве между Молодежной палатой при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России и Молодежным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов. Кроме того, члены Молодежного парламента обсудили подготовку к проведению Теста по истории Великой Отечественной войны. Федеральная акция, региональным организатором которой на протяжении шести лет выступает Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов, пройдет 3 декабря в День Неизвестного Солдата в России.