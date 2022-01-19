Политика

Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Андреем Маковским

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Двое на одного», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский, а беседовать с ним будут ведущие Константин Калиниченко и Александр Савенко.

Они поговорят с депутатом о деятельности «Новых людей» в региональном парламенте и в регионе в целом, о планах партии на 2022 год, в частности, о перспективах участия ее кандидатов в выборах в Псковскую и Великолукскую гордумы. Кроме того, Андрей Маковский прокомментирует перспективы объединения оппозиции в Псковской области и актуальные темы общественно-политической повестки: рост цен, подорожание проезда в общественном транспорте Пскова, действие QR-кодов и ситуацию в Казахстане.

Есть ли надежда, что «Новые люди» добавят яркости в псковский политический пейзаж? Куда пропал секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Александр Борский? Какой урок, по мнению Андрея Маковского, наша страна должна вынести из казахстанских событий?

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону прямого эфира: 56-73-72.

Трансляция завершена.