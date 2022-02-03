Политика

Андрей Турчак озвучил главную задачу при реализации народной программы

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак назвал главной задачей партии при реализации народной программы организацию обратной связи с людьми, сообщает официальный телеграм-канал партии.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Для этого будет задействована сеть региональных и местных отделений партии, а также депутатский ее актив.

«Это касается любого положения народной программы, будь то социальная газификация, ремонт почтовых отделений или строительство домов культуры на селе. Партия будет вовлекать и советоваться с гражданами на каждом этапе реализации этих мероприятий», - сказал секретарь Генсовета «Единой России» на заседании программной комиссии.