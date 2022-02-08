Политика

Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Петром Алексеенко

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Двое на одного», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – первый секретарь обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко.

Ведущие Александр Савенко и Константин Калиниченко поговорят с ним о том, чем живут псковские коммунисты, устраивает ли их статус-кво, какие проблемы существуют, удается ли их решать, какие у них цели и задачи, в том числе в год муниципальных выборов. Петр Алексеенко расскажет, преодолели ли коммунисты внутрипартийные разногласия, рассчитывают ли они на возвращение советской власти и приходит ли в партию молодежь.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.