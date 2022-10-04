Политика

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В студию к ведущему Александру Савенко придут председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко и заместитель председателя гордумы Ольга Федорова. Это будет их первый эфир в новом статусе.

Гости студии расскажут о задачах городского парламента на ближайшие пять лет, о том, как депутаты распределили между собой «портфели» и как гордума будет взаимодействовать с исполнительной властью.

Трансляция завершена