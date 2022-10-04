Политика

Александр Гончаренко прокомментировал свой двойной статус в гордуме

Свой двойной статус в Псковской городской Думе руководитель фракции «Единой России», председатель городского парламента Александр Гончаренко прокомментировал в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У меня сначала были некие сомнения, но я внимательно почитал устав партии "Единая Россия", поговорил с коллегами - никаких противоречий в том, что я стал и председателем гордумы, и руководителем фракции "Единая Россия", нет. Это дела регионального исполкома, партию и ее решения я всегда поддерживаю», - прокомментировал председатель городской Думы.

На вопрос о том, как работать с оппозиционными партиями при двойном статусе, Александр Гончаренко заверил, что никаких сложностей не будет, так как он положительно относится к наличию других взглядов и мнений в Думе.

Второй гость студии, заместитель Александра Гончаренко в Псковской городской Думе Ольга Фёдорова добавила, что изначально все приходят в городскую Думу, как представители разных партий, однако в процессе работы, по ее мнению, «вся гордума становится одной партией».