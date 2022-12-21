Политика

Пскович стал членом Молодежного парламента при Госдуме

Председатель Студенческого научного общества ПсковГУ и младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Центр комплексного изучения проблем региональной безопасности» Игорь Егоров вошел в состав Молодежного парламента при Государственной Думе Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте университета.

Фото здесь и далее: Игорь Егоров / «ВКонтакте»

С 20 по 21 декабря в Москве он принял участие в работе двух комиссий парламента: комиссии по образованию и науке и комиссии по международным делам.

Игорь Егоров отметил, что прошла встреча с профильными комитетами Госдумы, обсудили лучшие инициативы и проекты, подвели итоги работы экспертных советов.

А также в первый день заседания в Доме Союзов открыли федеральную площадку выставки «Молодые учёные — будущее России».