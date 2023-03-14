Политика

Вячеслав Володин вручил почетную грамоту Александру Козловскому

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин вручил депутату Госдумы от Псковской области, первому заместителю председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле, секретарю регионального отделения «Единой России» Александру Козловскому почетную грамоту за большой вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата.

Фото: пресс-служба Александра Козловского

Напомним, Александр Козловский в Государственной Думе представляет интересы жителей Псковской области второй созыв подряд. С 2016-го по 2021 год работал в седьмом созыве, а с 2021-го года и по настоящее время – в восьмом созыве.

За это время депутат выступил соавтором целого ряда законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Парламентарий регулярно в своих социальных сетях публикует информацию о рассматриваемых и принимаемых законодательных инициативах.