Политика

Александр Котов об успехах команды губернатора: Есть много объективных доказательств

Работа губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и его команды эффективна. Такое мнение озвучил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Президент, глава государства, дал высокую оценку работе губернатора и его команде. Тут никакого подтекста и быть не может. Оценивая работу губернатора, могу сказать со стороны нашего законодательного органа власти: следует отметить успешную эффективную работу на этом посту за пять лет, есть много объективных доказательств. Во многих случаях ситуация изменилась в лучшую сторону», – сказал Александр Котов.

Спикер регионального парламента перечислил в качестве примеров строительство новых объектов социальной сферы, ремонт, реконструкции, приобретение оборудования, привлечение средств в бюджет в рамках федеральных программ.

«Работа губернатора и его команды эффективна. В этих условиях просто необходимо поддержать его на предстоящих выборах в сентябре. Считаю, что если Михаил Юрьевич будет избран губернатором, а я в этом нисколько не сомневаюсь, то в следующий срок полномочий сможем достичь еще больших результатов», – заключил он.