Политика

Админресурс VS Популизм: Инструменты политического влияния обсудили на «ПЛН FM»

В Псковской области стартовала большая избирательная кампания. Началось выдвижение кандидатов, скоро кандидаты и партии поведут борьбу, используя свои индивидуальные преимущества. Будет ли «Единая Россия» использовать те возможности, которые даёт ей положение партии власти, когда всё в её руках и чиновничье-депутатский корпус готов решать поставленных руководством задачи? Какие приёмы может противопоставить этому «административному лому» оппозиция? Допустимо ли использование популизма, то есть несбыточных обещаний быстро решить острые социальные проблемы, в чем нередко обвиняют представителей оппозиции? На эти темы в программе «Армрестлинг» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) поспорили заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Братчиков и координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.

Инициатором встречи стал Антон Минаков. Напомним, ранее его оппонентом в программе «Армрестлинг» стал один из руководителей КПРФ, и тогда представители оппозиционных партий сошлись во мнении, что по многим направлениям их позиции сходятся. Антон Минаков выразил готовность встретиться в радиопоединке с членом «Единой России». Вызов принял Александр Братчиков.

В первом раунде «Армрестлинга» стороны традиционно обозначили свои позиции. Антон Минаков отметил, что вопросов к партии «Единая Россия» масса — не только у него, но и у жителей региона.

«Наверное, сейчас волнует многих, и не только жителей Псковской области, всей страны: ни в коем случае нельзя дать вернуться стране в те времена, когда была однопартийная система, принимал решения один человек, а его все поддерживали. Плюрализма мнений не было, не было дискуссий. И я считаю это абсолютно неправильным», - сказал региональный координатор ЛДПР и добавил, что, по его мнению, представители разных партий должны быть в каждой деревне.

Александр Братчиков в свою очередь заметил, что риска скатиться в однопартийную систему в России в обозримом будущем нет.

«Безусловно, у нас многопартийная система, она таковой и останется. По крайней мере, в том обозримом будущем, о котором мы можем говорить — 10-15 лет. Дальше загадывать очень тяжело, думаю, никто об этом не скажет», - выразил свое мнение Александр Братчиков.

Единоросс отметил, что в парламенте Псковской области есть представители различных партий, при этом некоторых оппозиционеров он может упрекнуть в популизме. Александр Братчиков подчеркнул, что Антона Минакова и ЛДПР к этой категории он не относит. «Если оппозиция конструктивная, к которой я отношу по крайней мере вас точно, и ЛДПР. А есть оппозиция неконструктивная, которая занимается чистой воды популизмом. Они предлагают различные законы просто "потому что". А вопрос финансирования их не волнует», - поделился наблюдениями Александр Братчиков.

По его мнению, популисты в парламенте — те, кто не голосует за принятие бюджета. Единоросс напомнил, что ежегодно в преддверии принятия бюджета на следующий год работает согласительная комиссия, в которую входят представители всех политических партий и представители администрации.

«Я могу сказать спасибо моему оппоненту, он тоже принимает активное участие в работе согласительной комиссии. Опять же, он голосует за бюджет. А есть те, кто за это не голосует и говорит: "А давайте мы потратим деньги туда-то". Я тоже не против, не против социального бюджета, не против увеличить выплаты ветеранам. Но деньги-то мы где возьмем? Отберем у многодетных?» - объяснил свою позицию Александр Братчиков.

Антон Минаков в свою очередь заметил, что ЛДПР всегда вносит в Собрание только продуманные законопроекты с конкретными предложениями по источникам финансирования, а также подчеркнул, что за бюджет партия голосует только в том случае, если в его проекте были учтены предложения «либерал-демократов».

При этом, по его мнению, некоторые представители оппозиции, действительно, занимаются популизмом и выносят на обсуждение в Собрании неконструктивные предложения.

Во втором раунде оппоненты отвечали на вопросы Псковской Ленты Новостей и радиослушателей. Один из вопросов касался темы муниципального фильтра на губернаторских выборах. Напомним, своего ресурса для прохождения этого барьера на данный момент нет ни у одной оппозиционной политической партии, поэтому для участия в кампании оппозиционерам придется просить помощи у партии власти.

Александр Братчиков, отвечая на вопрос, заметил, что такое положение дел — следствие отсутствия результатов работы самой оппозиции. Он пояснил: если бы люди больше работали на местах, они бы проходили в районные собрания, и тогда бы у оппозиционеров хватало своих депутатов для прохождения муниципального фильтра.

«Нельзя прийти и сразу построить небоскреб, правильно? Сначала надо построить дом поменьше, побольше, побольше, а потом уже строить небоскреб. Не бывает по-другому. Нужно иметь опыт. Не может прийти кандидат и сказать, что он хочет быть губернатором. А с чего вдруг?» - возмутился Александр Братчиков.

В третьем раунде оппоненты получили возможность задать вопросы друг другу. В частности, Антон Минаков усомнился в оправданности использования в настоящее время технологии дистанционного электронного голосования и упрекнул единороссов в том, что за десятилетия нахождения представителей партии у власти сферы образования, медицины и другие сильно просели, а темп сегодняшних изменений, включая строительство школ и больниц, не соответствует уровню проблем.

Александр Братчиков в свою очередь задал оппоненту, как он сам выразился, философский вопрос. Он поинтересовался, что будет с партией власти, если в губернаторской или президентской кампании победит представитель ЛДПР.

«По партиям я ничего не буду решать. Я просто предоставлю возможность избирателям максимально честно сделать свой выбор в один день голосования», - ответил Антон Минаков.

С видеоверсией эфира можно ознакомиться по ссылке ниже.

Напомним, в программе «Армрестлинг» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сталкиваются мнения и позиции. Псковская Лента Новостей остается единственным региональным СМИ, которое на своих площадках дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил.