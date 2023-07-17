Политика

Андрей Турчак: Юрий Шматов – патриарх псковской политики

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России», экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак выразил соболезнования родным и близким Юрия Шматова - первого председателя Псковского областного Собрания депутатов, умершего 18 июля.

Юрий Шматов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Не стало Юрия Анисимовича Шматова - патриарха псковской политики, самого первого председателя Псковского областного собрания депутатов. Для всех это огромная утрата. Всю свою жизнь Юрий Анисимович посвятил Псковщине и ее развитию. Прошел путь от токаря до директора завода, главы облсобрания, сенатора. Люди знали его, доверяли ему. Коллеги уважали за огромный опыт, знания, справедливость решений», - отметил он.

Андрей Турчак напомнил, что Юрий Шматов стал первым Почётным гражданином Псковской области. «Заслуженное признание за многолетние труды он принял с присущей ему скромностью. Мы навсегда запомним его именно таким - человеком с огромным сердцем, искренне болеющим за Псковщину, при всех своих званиях и заслугах сохранившим открытость и простоту в общении с людьми», - подчеркнул сенатор.

«Глубокие соболезнования родным и близким Юрия Анисимовича», - добавил Андрей Турчак.

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Напомним, отпевание Юрия Шматова пройдёт в четверг, 20 июля, в стругокрасненском храме Георгия Победоносца, построенном при непосредственном участии Юрия Шматова. Начало в 11:00. Похороны – на кладбище в Стругах Красных.