Андрей Турчак: Юрий Шматов – патриарх псковской политики

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России», экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак выразил соболезнования родным и близким Юрия Шматова - первого председателя Псковского областного Собрания депутатов, умершего 18 июля.
Юрий Шматов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Андрей Турчак напомнил, что Юрий Шматов стал первым Почётным гражданином Псковской области. «Заслуженное признание за многолетние труды он принял с присущей ему скромностью. Мы навсегда запомним его именно таким - человеком с огромным сердцем, искренне болеющим за Псковщину, при всех своих званиях и заслугах сохранившим открытость и простоту в общении с людьми», - подчеркнул сенатор.
«Глубокие соболезнования родным и близким Юрия Анисимовича», - добавил Андрей Турчак.
Напомним, отпевание Юрия Шматова пройдёт в четверг, 20 июля, в стругокрасненском храме Георгия Победоносца, построенном при непосредственном участии Юрия Шматова. Начало в 11:00. Похороны – на кладбище в Стругах Красных.