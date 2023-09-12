Политика

Начинается видеотрансляция круглого стола об итогах Единого дня голосования

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола об итогах Единого дня голосования, который в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В студии встретятся:

Илья Стрелков, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в ЕДГ-2023 на территории Псковской области, руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион»;

Андрей Маковский, кандидат политических наук, доцент кафедры управления ПсковГУ;

Наталья Мельникова, кандидат социологических наук, руководитель исследовательского центра Ассоциации малых и средних городов России;

Виталий Рахманов, начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области;

Игорь Иванов, председатель Псковского областного совета профессиональных союзов.

Модератор обсуждения - Константин Калиниченко.

Как эксперты оценивают итоги губернаторских выборов и других избирательных кампаний, которые прошли в Псковской области с 8 по 10 сентября? О чем говорят эти итоги в преддверии выборов президента России? Что можно сказать об уровне активности псковских избирателей?

Трансляция завершена.