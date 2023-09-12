Политика

Начинается видеотрансляция круглого стола об итогах электорального сезона-2023

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола, посвященного итогам электорального сезона-2023, который в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Несколько дней назад итоги выборов подводили эксперты, а на этот раз к разговору приглашены представители региональных отделений партий:

• Александр Братчиков, член регионального политсовета партии «Единая Россия»;

• Петр Алексеенко, первый секретарь Псковского обкома КПРФ;

• Антон Минаков, координатор регионального отделения ЛДПР;

• Игорь Романов, председатель регионального отделения «Партии роста»;

• Андрей Маковский, председатель регионального отделения партии «Новые люди»;

• Николай Кузьмин, активист регионального отделения партии «Яблоко».

Участники обсуждения выскажут свое мнение по поводу итогов прошедшего электорального цикла и причин, которые на них повлияли, расскажут, над чем предстоит провести работу над ошибками и поделятся дальнейшими планами.