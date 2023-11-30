Политика

Исполнилось 22 года со дня основания партии «Единая Россия»

С 22-летней годовщиной со дня основания «Единой России» однопартийцев, сторонников и ветеранов партии поздравил секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский.

«Главное отличие нашей страны – в единстве и сплоченности жителей. Все мы знаем, что вместе у нас получится очень многое, а партия "Единая Россия" с момента основания объединяет вокруг себя сильных, волевых и неравнодушных людей, настоящих патриотов, главной целью которых всегда будет развитие России, укрепление ее позиций и забота о земляках, - написал Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что вместе с однопартийцами продолжает планомерную работу в сфере законодательных инициатив и исполнения партийных проектов – всего, что активно работает на благо жителей страны и ее развития.

«Региональные отделения партии стали своевременной и эффективной опорой государства во времена пандемии и сейчас – в период проведения СВО – именно партийцы, сторонники "Единой России" и волонтеры внесли огромный личный вклад в работу по поддержке особенно нуждающихся в заботе и помощи», - заметил депутат.

Каждый член Псковского регионального отделения партии, каждый ее сторонник гордится быть частью огромной команды единомышленников, добавил Александр Козловский.

«От всей души желаю каждому, чье сердце бьется в такт с "Единой Россией", крепкого здоровья, большого счастья и исполнения всего задуманного! Новых созидательных идей всем нам и достижений на благо России и каждого её жителя!» - заключил парламентарий.