Политика

«Гонки по вертикали»: выдвижение Путина, форумы псковской оппозиции и съезд «Яблока»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Темы выпуска.

Президентская кампания. Владимир Путин идет на выборы-2024, его выдвижением займется инициативная группа в составе лидера единороссов, сенатора от Псковской области Андрея Турчака, актера Владимира Машкова, певицы Полины Гагариной и других известных персон. Каким будет контур главной избирательной кампании?

«В партиях и движениях». Псковские либерал-демократы во главе с Антоном Минаковым провели внеочередную партийную конференцию, а ведомые Петром Алексеенко коммунисты организовали онлайн-форум своих депутатов из городов и районов. Зачем собирались - и что решили?

Тем временем Лев Шлосберг* избран одним из шести заместителей председателя «Яблока» Николая Рыбакова. О чем свидетельствуют это и другие решения партийного съезда сторонников Григория Явлинского?

Сегодня, 12 декабря, исполняется ровно тридцать лет с того дня, как в России прошли всенародное голосование по проекту Конституции и первые парламентские выборы. Безусловно, это было историческое событие - закономерно, что 12 декабря 1993-го вспоминают, перекидывают воображаемый мостик из прошлого в настоящее - и задаются вопросами: какой путь пройден за эти тридцать лет? что стало со страной и с нами? что там впереди - ждать ли внесения в Основной закон очередных изменений, ну скажем, после окончания президентской избирательной кампании, которая уже фактически началась. Еще неделю назад мы полагали, что в сегодняшнем выпуске «Гонок по вертикали» будем только анонсировать скорый старт официальной гонки, имея в виду, что уже послезавтра, 14 декабря, пройдет прямая линия - пресс-конференция Владимира Путина, а в воскресенье, 17-го, предвыборный съезд «Единой России». Все полагали, что где-то в эти дни и будут сделаны важные заявления. Однако вышло по-другому - быстрее и стремительнее. Кампания стартовала раньше, чем предполагали политологи и политики.

- Я вся такая внезапная, вся такая противоречивая («Покровские ворота»).

Тянуть не стали. Уже в четверг, 7 декабря, Совет Федерации назначил выборы главы государства на 17 марта 2024 года. На следующий день Центризбирком утвердил трехдневный формат голосования, а президент Владимир Путин объявил о решении участвовать в выборах.

Сделано это было после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле, при ответе спикеру парламента ДНР, экс-комбату «Спарты» Артему Жоге. Уже 9 декабря состоялось первое заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на выборы. В состав этой Путин-тим вошли представители «Единой России», «Молодой Гвардии», Народного фронта, лидеры общественных объединений, представители промышленности и спортсмены, деятели культуры и искусства - от певицы Полины Гагариной до борца Александра Карелина.

Руководить работой группы доверено секретарю Генсовета «Единой России», сенатору Андрею Турчаку. По его словам, в избирательной кампании партия задействует весь ресурс - региональных отделений, общественных приемных и штабов общественной поддержки, «Молодой Гвардии».

Таким образом, главная интрига разрешена. Однако, как отметила Псковская Лента Новостей, было бы неверно говорить, что всё тут будет легко и просто. Главные выборы всего электорального цикла - это серьезный экзамен для всех основных политических сил, прежде всего, для властей, в том числе региональных - команд губернаторов. И задачи на этих выборах - первых, проводящихся в условиях «новой политической реальности», - очень непростые. На ход кампании и результаты голосования способен влиять длиннющий ряд изменчивых факторов - от социально-экономического самочувствия граждан до хода СВО и колебаний маятника общественных настроений. А установленная Москвой планка рекордно высока. Как ранее писали федеральные СМИ со ссылкой на близкие к Кремлю источники, ориентир - более 75% избирателей за фаворита при явке не менее 70%.

К тому же как никогда важно обеспечение легитимности, проведение выборов в соответствии с установками на конкурентность, открытость, транспарентность и т.п. Всё это требует вхождения в кампанию без раскачки, полной мобилизации, при этом очевидно, что проблемы существуют. Неоднократно мы говорили в этой связи о региональном медийном блоке, а теперь он второй раз в этом году вовсе остался без «рулевого». Хотя, конечно, говорить так о покинувшем пост врио начальника областного управления информационной политики Степане Парфенове, не совсем правильно.

ПЛН уже давно прогнозировало это кадровое решение. Ибо едва ли не с самого начала, то есть с весны, было очевидно: приглашенный из-за пределов региона чиновник не справляется по всем статьям.

- Хороший ты мужик, но не орел («Простая история»).

Абсолютно прав тут обозреватель ПЛН Господин Рейтингомер, который накануне поставил отставнику низкую отрицательную оценку и написал: мол, история Степана Парфенова в Пскове - тот случай, когда персонаж не пришелся ко двору абсолютно всем, и ничем себя не проявил.

Всего полгода в должности, а нелепость на нелепости, ошибка на ошибке. И вроде был безвреден, но абсолютно бесполезен. Поэтому и предсказывали, что скоро он повторит судьбу своего предшественника - советника губернатора по СМИ Антона Сергеева. После отъезда последнего, отмечает Рейтингомер, сотрудники госмедиахолдинга совсем обленились и перестали даже имитировать какую-либо деятельность. Для них Парфенов был просто находкой, так что его уход наверняка оплакивают и находятся сейчас в томительном тревожном ожидании.

- Всё пропало - гипс снимают, клиент уезжает («Бриллиантовая рука»).

Так что проблемы есть - и я думаю, в региональном руководстве это прекрасно понимают. А как известно, признание проблемы - первый шаг на пути ее решения. У оппозиции с этим хуже. Я тут посмотрел сообщение пресс-службы обкома о прошедшем форуме депутатов от КПРФ.

Так у них, оказывается, всё нормально - и в целом, и с медийной работой. Опять приводятся цифры - такая победная реляция: во внутрипартийном медиарейтинге у первого секретаря обкома 11-е место, у второго секретаря - 96 место, у фракции КПРФ в областном Собрании - 15 место. И это при том, что работа коммунистов в этом направлении ведется очень слабо, традиционно упускает выгодные для себя инфоповоды, зациклены на какой-то ерунде - то готовятся отметить очередную круглую дату, то противостоят гипотетической угрозе переноса памятника, то еще что-нибудь подобное.

Ну и еще пара слов про дела псковских партийцев, представителей системной оппозиции. Региональное отделение ЛДПР провело внеочередную конференцию. Единственный вопрос повестки - выдвижение делегата на съезд партии, который пройдет в Москве 19 декабря. Именно на нем планируется принять решение о выдвижении кандидата от ЛДПР на выборы президента России. Таким делегатом от Псковской области стал координатор регионального отделения партии Антон Минаков.

А «Яблоко» свой съезд проводило в минувшие выходные. Партийцы переизбрали председателя Николая Рыбакова на второй срок и утвердили сразу шесть его заместителей, в том числе Льва Шлосберга* (внесен Минюстом в список иноагентов). Для него получение такого статуса - зампредседателя партии на федеральном уровне - успех, хотя, конечно, и не совсем то, о чем мечталось в 2015-м и 2019-м, когда лидер псковского «Яблока» боролся с Рыбаковым и Эмилией Слабуновой за пост председателя. Другой важной темой съезда стал вопрос об участии «Яблока» в президентской кампании, но никаких решений на этот счет пока не принято. Делегаты лишь подтвердили прежнюю позицию партии, согласно которой основатель «Яблока» Григорий Явлинский может выдвинуться в президенты, если за это подпишутся 10 млн избирателей. Пока же автографов собрано в десять раз меньше.

- Маловато, понимаешь, маловато будет («Падал прошлогодний снег»)

Съезд прошел в «полузакрытом» режиме - без СМИ, но с публикацией ряда материалов в Telegram, и преподносился в основном как отчетно-выборное мероприятие, призванное обновить руководство партии. Однако, как отмечают масс-медиа (в частности «Независимая газета»), «Яблоко», судя по всему, решило сменить курс – из засадной позиции (подождем лучших для демократии времен) партия вдруг бросилась в прямую атаку на власть, в том числе выступило с пацифистской резолюцией в отношении специальной военной операции, и в целом риторика стала более радикальной.

Зажигательной оказалась и речь основателя партии. Григорий Явлинский неожиданно заявил, что «Яблоко» должно стать ни много ни мало «партией власти».

Причем, отмечает издание, это было сказано не в том смысле, что надо бороться с нынешней партией власти или становиться правящей силой в будущем, а вот действовать прямо сейчас. О президентской кампании, в том числе и своем участии в ней, Явлинский сказал так, что окончательной ясности на этот счет не появилось.

Так что ждем - и продолжаем наблюдать - и за предвыборной активностью, и за другими процессами и явлениями. Из событий ближайшего времени отмечу несколько. Уже в пятницу губернатор Михаил Ведерников выступит с бюджетным посланием, и Псковское областное Собрание депутатов будет принимать бюджет.

Тем временем мы на «ПЛН FM» вместе с ведущими политиками, общественниками, деятелями культуры уже подводим итоги года в традиционном проекте «Обратный отсчет». А совсем скоро на сайте ПЛН опубликуем свежий рейтинг 100 самых влиятельных персон региона - сбор анкет завершился накануне, теперь -подсчеты, работа с экспертным сообществом и публикация итогов. Ждать осталось недолго.

На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы президента РФ, партии «Единая Россия», Псковского областного Собрания депутатов, региональных отделений КПРФ и ЛДПР, партии «Яблоко».

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов