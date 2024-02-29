Мы ожидаем информационные атаки с Запада во время выборов - Илья Стрелков

Ожидаются информационные атаки с Запада во время выборов президента России. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что борьба с информационными атаками будет вестись не только при помощи общественного наблюдения за выборами, но и при активном содействии СМИ и информировании населения о возможных атаках.
Напомним, голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.