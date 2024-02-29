Политика

Мы ожидаем информационные атаки с Запада во время выборов - Илья Стрелков

Ожидаются информационные атаки с Запада во время выборов президента России. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Пока все идет по плану. Избирательная кампания развивается так, как и должна развиваться. Как эксперты и общественники, мы ожидаем появления информационных атак ближе к дате выборов. Такие случаи уже были, уже есть фейки. Вы сами можете видеть запросы якобы от Бориса Елкина, от Александра Гончаренко. Информационные атаки будут появляться с Запада. Мы знаем, что уже работают несколько медиа-групп из Прибалтики и других стран, которые пытаются повлиять на ход голосования и избирательную систему Российской Федерации», – сказал Илья Стрелков.

Он отметил, что борьба с информационными атаками будет вестись не только при помощи общественного наблюдения за выборами, но и при активном содействии СМИ и информировании населения о возможных атаках.

Напомним, голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.