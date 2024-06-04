Политика

«Единая Россия» продолжит реализацию проектов Турчака - Александр Козловский

«Единая Россия» продолжит реализацию проектов секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, назначенного 4 июня врио главы Республики Алтай. Об этом заявил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

«Мы все – команда президента. И будем трудиться там, где, по решению нашего главнокомандующего и национального лидера, больше всего нужны на данный момент. Андрей Турчак – наш однопартиец, соратник», - сказал Александр Козловский.

Парламентарий отметил, что на посту секретаря Генсовета «Единой России» Андрей Турчак укрепил позиции партии, переформатировал ее в партию волонтеров, работающих для своих земляков.

«Мы продолжим в партии реализацию проектов Андрея Турчака – это и газификация, и народная программа, и партпроекты. С тем же рвением, что и прежде. Цитируя Андрея Анатольевича, скажу – "потенциал России в людях и для людей". Желаю Андрею Анатольевичу успехов на новом посту!» - подытожил Александр Козловский.

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Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. Турчак заявил, что пойдет на выборы главы Республики Алтай, намерен заручиться поддержкой ее жителей.