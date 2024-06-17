Дмитрий Барабанов: Отчету председателя Псковской городской Думы – «зачет»

Отчету председателя Псковской городской Думы Александра Гончаренко о деятельности за 2023 год можно поставить «зачет», заявил депутат Дмитрий Барабанов на очередной 23-й сессии 18 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Что касается доклада, наверное, вопросов задать невозможно. Вы по факту озвучили ту работу, которую гордума проводит под вашим председательством. Я впервые услышал отчет, это не камень в чей-то огород, который не является дублированием отчета главы города. Я услышал два разных отчета. Два человека отчитывались исключительно в рамках своего функционала и своих полномочий. Так что вам "зачет" и удачи в следующем году в вашей деятельности», - выступил Дмитрий Барабанов.