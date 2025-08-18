Политика

На портале Госуслуг заработает новый сервис «Волонтеры на участке»

В рамках подготовки к Единому дню голосования 2025 года на портале Госуслуг заработает новый сервис «Волонтеры на участке». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Изображение: пресс-служба Избирательной комиссии Псковской области

Теперь помощь волонтеров на избирательном участке можно будет заказать заранее. Для этого:

С 19 августа необходимо зайти в свой личный кабинет на портале Госуслуг.

Подать заявку на оказание помощи на участке в удобное время.

Волонтеры будут ждать на участке в назначенный день.

Подача заявлений заканчивается за три дня до первого дня голосования. Так как в Псковской области голосование будет проходить 12, 13 и 14 сентября, подача заявлений закончится 8 сентября.

«Сервис "Волонтёры на участке" предназначен для дополнительной поддержки избирателей. Но даже если вы не успели оставить заявку, на избирательных пунктах всегда дежурят волонтёры, готовые прийти на помощь», - отметили в избиркоме.

Смотрите также Обход домов избирателей в Псковской области проведут с 25 августа по 10 сентября

В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.