Общество

Псковский Детский фонд запускает проект «Веревочный парк» на Planeta.ru

Псковское областное отделение Российского детского фонда запустило благотворительный проект «Веревочный парк» на интернет-площадке Planeta.ru. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, сбор средств будет вестись в пользу воспитанников Пушкиногорской санаторной школы-интерната - для того, чтобы оборудовать для детей веревочный парк на территории школы. Ознакомиться с проектом и поддержать его можно по ссылке>>>

В Пушкиногорской санаторной школе-интернате живет и учится около 120 детей. У всех ребят проблемы с органами дыхания и склонность к заболеванию туберкулезом. Для укрепления здоровья подопечных педагоги постоянно ведут с детьми оздоровительную работу - в приоритете физкультурная деятельность и туризм. Ребята ходят в походы и лодочные сплавы, ездят на туристические сборы. Давняя мечта детей и педагогов - оборудование собственного веревочного парка прямо на территории учреждения. Прохождение такого парка - это увлекательный способ активно провести время на свежем воздухе и, одновременно с этим, серьезная нагрузка, укрепляющая тело. Сейчас ребятам удается заниматься в таких парках всего пару раз в год - во время туристических сборов и разовых поездок. Воспитанники школы, тем не менее, пытаются тренироваться как можно чаще - натягивают веревки в зале, иногда, когда позволяет погода, тренируются на улице, закрепляя веревки на небольшой высоте.

Наличие собственного парка позволит детям регулярно заниматься на свежем воздухе, а кроме этого - готовиться к соревнованиям по туризму, в которых ребята постоянно принимают участие. Помимо подопечных учреждения, в веревочном парке смогут заниматься дети из нуждающихся семей Пушкиногорского района. Планируется организовать свободное посещение и для воспитанников других интернатных учреждений области.

Сбор средств ведется на покупку материалов, экипировки и монтаж маршрутов - для обеспечения безопасности парка все необходимо оборудовать должным образом.

Проект реализуется на площадке Planeta.ru с использованием системы краудфандинга - народного финансирования. Все посетители сайта могут поддержать проект просто так или в обмен на определенное вознаграждение. Система предусматривает как самые простые вознаграждения (благодарственное письмо или сделанная детьми открытка), так и более необычные – например, абонемент на посещение веревочного парка и прохождение маршрута с инструктором.

Напомним, что до проекта «Веревочный парк», Псковский детский фонд успешно реализовал на Planeta.ru проекты «Здравствуй, школа!» «Фамильный сервиз» и «Спортивный зал для детей-сирот».

Сотрудники Псковского детского фонда приглашают всех неравнодушных людей, поддержать подопечных школы-интерната. Сделать это можно, пройдя по ссылке и внеся приемлемый для себя вклад. Любая внесенная сумма и информационная поддержка станут значимым вкладом в будущее подопечных школы.