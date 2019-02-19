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Глава облизбиркома Михаил Иванов: Мужчины в нашем роду всегда защищали Отечество

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов — человек, в роду которого мужчины всегда защищали Отечество. Его отец, Александр Степанович Иванов, - Герой Советского Союза, и сегодня, в День защитника Отечества, Михаил Иванов вспоминает о том, что отец рассказывал ему о Великой Отечественной войне.

- Михаил Александрович, история России такова, что мужчинам часто приходилось вставать на защиту Отечества. В вашем роду было так же?

- Если рассматривать наш род по линии отца и матери, то у меня на фронт ушли 13 мужчин и моя мать, которая служила в батальоне аэродромного обслуживания. Из них с войны вернулись только мой отец и матушка. Практически родни у меня не осталось. Мужчины в нашем роду всегда защищали Отечество.

Мой отец, Александр Степанович Иванов - кадровый военный. После окончания в Пскове землеустроительного техникума он в 1938 году поступил в Челябинское летное училище. В 1941 году их ускоренно выпустили. Вместо лейтенантов они вышли сержантами. Для прохождения дальнейшей службы его перевели в Читу и почти сразу кинули под Киев. На войну он опоздал всего на одну неделю. Воевал с июня 1941 года и до конца войны. Последний фронтовой эпизод - взятие Кенигсберга, в котором принимала участие и моя мать. С 1944 года отец служил в 10-м отдельном разведывательном авиационном полку 1-й Воздушной армии, в задачу которой входило выявление объектов врага.

Весь экипаж отца - геройский. Отец у меня Герой Советского Союза, штурман - Герой Советского Союза Иван Илларионович Каминский и стрелок-радист, кавалер трех Орденов Славы - Александр Сергеевич Ашин. Все их имена золотом высечены на Поклонной горе в Москве. Когда бываю в столице, я всегда прихожу к ним. Барельеф отцу также установлен на площади Победы в Пскове. В Палкинском районе установлен бюст и в Калининграде, бывшем Кенигсберге, на площади маршала Василевского высечены имена тех, кому присвоены звания Героя Советского Союза за взятие Кенигсберга.

На фронте отец получил ранение. Шесть ребер нет и легкого, но он продолжал служить до 1956 года. Имел неосторожность написать рапорт на реактивную авиацию, но когда его отправили на медицинскую комиссию, то сразу же списали с летной работы и отправили в аэродромную службу, чем отец был крайне недоволен. В итоге он ушел со службы и переехал в Псков.

Наш дом был на 2-ой Полковой улице, где жили все военные отставники, участники Великой Отечественной войны, все в орденах. И мы дети с восхищением смотрели на них. Воспитывал отец меня как положено, был порот неоднократно, но за дело.

- Отец рассказывал о войне?

- Отец мало говорил о войне - не любил. Я знаю про его первый бой под Киевом. Он вылетел на бомбардировку переправы, а прикрытия - ноль. Разбомбил переправу, а отец с отличием окончил летное училище, как раз по бомбометанию. Вернулся, опять подвесили бомбы. Летит и думает: «ерунда эта война, справимся». Вновь подлетел к переправе и тут понял, что такое война. Прикрытия опять нет, со всех сторон мессеры окружили. Из под «живота» вывалился один, вперед рванул, весь разрисованный, «бубновый», отец гашетки нажал и сбил его. Тут все на него навалились. Подходит немецкий истребитель крыло в крыло, в котором сидит такой же 19-летний пацан белобрысый и на мотор показывает - «сейчас зажгу». Расстрелял мотор, он загорелся, а он опять показывает - «сейчас в Днепре будешь». «Мы кое-как из горящего самолета выскочили, все живы остались», - рассказывал отец.

Уже в конце войны, в Кенигсберге, экипаж отца должен был лететь на аэрофотосъемку, а их тогда прикрывала эскадрилья «Нормандия - Неман». Французам сказали, что полетят 9 самолетов на прикрытие одного нашего, а они сказали: «Мы не полетим. 18 самолетов - тогда полетим». Отец взлетел и вспомнил 41-й год, когда один был на переправе, а тут - 18 истребителей прикрывают. Вначале у него была мысль, что французы забоялись, а как посмотрел вниз - мессеры выходят один за одним. Все 18 были в бою. Тут отец понял, что они были правы.

- А Вы хотели стать летчиком, как отец?

- В молодости я серьезно занялся спортом. Стал мастером спорта СССР, соревнования выигрывал. Слегка голова закружилась от побед. После срочной военной службы во второй бригаде спецназа ГРУ в Промежицах я написал заявление в летное училище, но, к сожалению, уже просрочил несколько месяцев по возрасту. В итоге я отслужил 25 лет в следственных органах МВД.

- Вы - сын Героя Советского Союза. Как это повлияло на вашу жизнь?

- К себе больше требований предъявляешь. Это и гордость, и ответственность. Главное - не опозорить отца.