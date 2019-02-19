Общество

Новый Музейно-выставочный центр открылся в Дно

В городе Дно состоялось торжественное открытие Музейно-выставочного центра, созданного по инициативе главы Дновского района Валентины Тюриной.

Открытие центра приурочено к 75-летней годовщине освобождения Дно от немецко-фашистских захватчиков. Экспозиция «Земля многострадальная» состоит из собранных с помощью местных жителей артефактов, документов, предметов одежды, сохранившихся со времен Великой Отечественной войны.

Большое количество уникальных фотографий довоенного, разрушенного и восстановленного г. Дно предоставил краевед-коллекционер Сергей Егоров, директор МОУ ДО «Центр дополнительного образования детей».

Инициативную группу создателей нового музея возглавили заместитель директора МУ «Дновский РКЦ» Людмила Костромина, начальник отдела по культуре, молодежной политике и спорту и туризму администрации Дновского района Марина Васильева.

Более двух десятков волонтеров внесли свой вклад в создание экспозиции. Большинство из них – молодые люди школьного возраста.