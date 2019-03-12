Общество

Батальонный комплект новейших боевых машин десанта поступил в 76-ю дивизию

Батальонный комплект новейших образцов военной техники поступил на вооружение 104-го полка 76-й дивизии. Торжественная церемония вручения бронетанкового вооружения состоялась в четверг, 14 марта. В ней приняли участие заместитель командующего ВДВ Нариман Тимергазин, командование ДШД и заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.ю от имени главы региона он поздравил военнослужащих со знаменательным событием. «Вооруженные силы Российской Федерации всегда отличались не только отвагой и выучкой своих солдат, но и великолепным снаряжением, техникой и оружием. От личного состава всегда требуется мастерское и бережное владение вверенным вооружением. Ваш полк по праву считается одним из самых подготовленных в ВДВ России. Совершенно уверен, что в ваших руках новая техника будет долго и верно служить на славу нашей Родины. Пусть она принесет удачу полку и не подведет в трудную минуту», - говорится в поздравительном адресе губернатора.

В соответствии с государственной программой вооружения в соединение поступил комплект машин нового поколения БМД-4 М, в который входит 31 единица БМД-4 М и 8 БТР-МДМ «Ракушка». Для применения новых образцов военной техники командиры подразделений и экипажи боевых машин прошли двухмесячный курс переподготовки на базе учебного центра подготовки младших специалистов ВДВ в Омске.

Как отметил в своем выступлении заместитель командующего ВДВ Нариман Тимергазин, в настоящее время в воздушно-десантные войска поставлены 5 батальонных комплектов БМД-4 М и БТР-МДМ. Планируется, что в текущем году подразделения ВДВ получат еще 2 батальонных комплекта. Таким образом, доля современных образцов вооружения возрастет до 68%.

Замкомандующего ВДВ подчеркнул, что оснащение войск современной техникой и средствами управления способствует повышению боевых возможностей подразделений ВДВ и сокращению сроков приведения их в боевую готовность.

БМД-4 М - это новейшие скоростные плавающие гусеничные машины, оснащенные самыми современными высокотехнологичными системами вооружения, которое включает 100-мм орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и 4 управляемые ракеты «Аркан», 30-мм автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения, 7,62-мм пулемет.

БТР-МДМ «Ракушка» - российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых достигает 13 человек. «Ракушка» предназначена для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей, ГСМ в подразделениях ВДВ и морской пехоты.