Общество

В Псковской области стали реже болеть гельминтозом - рейтинг заболеваний пищеварительного тракта, вызванных паразитами

В Центре гигиены и эпидемиологии в Псковской области сообщили, сколько раз за 2018 год в Псковской области выявили заболевание пищеварительного тракта гельминтоз. Корреспондент Псковской Ленты Новостей узнал, какие разновидности гельминтоза самые распространенные в регионе.

Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области опубликовал данные по заболеваемости гельминтозом (болезнью, вызванной паразитическими червями) за 2017-2018 годы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, за 2018 год в регионе зарегистрировали 1147 случаев этого заболевания пищеварительного тракта. Так, по сравнению с 2017 годом, в прошлом году жители Псковской области болели гельминтозом на 19,4% меньше.

Из зафиксированных случаев 885 - приходится на самую распространенную в Псковской области разновидность этого заболевания - энтеробиоз, вызываемый острицами.

Острица. Источник: parazit-zdor.ru

В 2018 количество выявленных случаев энтеробиоза стало на 11,1% ниже, чем в 2017 году. И 93,9% - выявлено у детей до 14 лет. По энтеробиозу показатель выше среднеобластного в Бежаницком, Гдовском, Дедовическом, Красногородском, Невельском, Новоржевском, Новосокольническом, Опочецком, Плюсском, Порховском, Пушкиногорском, Пыталовском, Стругокрасненском и Усвятском районах: 17, 35, 52, 14, 51, 20, 92, 54, 14, 33, 15, 25, 16 и 28 случаев заболевания соответственно. На Псков и Великие Луки приходятся цифры 199 и 98. Однако, поскольку показатель традиционно рассчитывался из того, сколько случаев пришлось на 100 тысяч жителей, два самых крупных города области не вошли в перечень населенных пунктов с повышенной заболеваемостью энтеробиозом.

Следующая по «популярности» вариация гельминтоза, выявленная в Псковской области в 2018 году 217 раз, - аскаридоз. Аскариды - круглые черви, паразитирующие в пищеварительном тракте позвоночных всех классов.

Аскарида. Источник: triparazita.ru

Сотрудники учреждения отмечают, что в 2018 году в Великих Луках, Бежаницком, Великолукском, Красногородском, Опочецком, Новосокольническом, Пушкиногорском, Усвятском районах и в Великих Луках показатель заболеваемости аскаридозом оказался выше среднеобластного: 69, 14, 9, 5, 6, 4, 4 и 2 случая. Причем в Пскове аскаридоз выявили 71 раз. Примечательно, что прошлом году 57,1% случаев в регионе приходится на детей, возрастом до 14 лет, а в 2017 году этот процент - 71,8.

На третьем месте по количеству случаев заболевания гельминтозом - лямблиоз, вызываемый лямблиями.

Лямблия. Источник: organizm.glistus.ru

В 2018 году - 25 случаев на область (88% - на детей до 14 лет), причем 20 - произошли в Пскове. По сравнению с 2017 годом, в регионе заболеваемость лямблиозом снизилась на 30,4%.

Другая разновидность гельминтоза - дифиллоботриоз, появляющийся из-за паразитирования широких лентецов.

Широкий лентец. Источник: yachist.ru

В 2018 году в Псковской области заболевание обнаружили 13 раз (в 2017 году - 11): по одному случаю приходится на Палкинский и Печорский районы, 4 - на Псковский и 7 - на сам Псков. Из всех этих случаев только 1 - у ребенка до 14 лет. В прошлом году дифиллоботриоз ни у кого из детей в Псковской области не зарегистрировали.

Самым нераспространенным для Псковской области гельминтозом оказался токсокароз. Такое заболевание вызывают личинки аскарид, которые чаще встречаются у домашних животных (кошек и собак).

Личинки аскарид. Источник: https://medgastro.ru

В 2018 году в регионе отметили 7 случаев токсокароза: 3 - в Печорском районе, 2 - в Псковском и 2 - в самом Пскове. И в этом раз на долю детей, возраста до 14 лет, снова пришлись 57,1%. Причем в 2017 году в регионе ни одного случая такого заболевания не обнаружили.

Напомним, гельминтоз - заболевание, которое может длиться от нескольких недель до нескольких лет. Может вызывать запор, диарею, газообразование, вздутие живота, аллергию, нарушение сна. Если заболевание запустить, у человека могут появиться расстройства пищеварения, нервной системы, боли в суставах и мышцах, анемия. Гельминтоз может привести к непроходимости бронхов, аллергической сыпи, предрасположенности к отравлениям и другим негативным последствиям для организма.