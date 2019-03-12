Общество

Декада молодого избирателя «Выборы – это важно» проходит в Локне

18 марта в рамках декады молодого избирателя в центральной районной библиотеке поселка Локня состоялся час общения с учащимися 10-х классов средней школы на тему: «Выборы - это важно», сообщает Избирательная комиссия Псковской области.

Началось мероприятие с показа презентации, подготовленной работниками библиотеки и посвященной 5-летию воссоединения Крыма с Россией. Школьники ознакомили с историей и основными достопримечательностями Республики Крым.

Затем перед учащимися выступил секретарь территориальной избирательной комиссии Локнянского района Евгений Смирнов, который рассказал о системе избирательных комиссий, основах избирательного законодательства, правах и обязанностях избирателей, а также ответил на вопросы будущих избирателей.

Он подчеркнул, что именно от активной гражданской позиции молодежи во многом зависит дальнейшая судьба нашей страны.

Работники библиотеки организовали для старшеклассников выставку, посвященную государственной символике и законодательству Российской Федерации и Псковской области.