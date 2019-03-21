Общество

В Куньинском районе с несовершеннолетними осужденными не проводятся профилактические работы

Прокуратурой Куньинского района проведена проверка соблюдения уголовно-исполнительного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований уголовно-исполнительного кодекса РФ и инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, утвержденной приказом министерства юстиции Российской Федерации инспектором великолукского УФСИН России по Псковской области надлежащем образом не организовано межведомственное взаимодействие с ОП по Куньинскому району МО МВД РФ «Великолукский», а также профилактическая работа с несовершеннолетними осужденными, в связи с чем последние продолжают заниматься противоправной деятельностью.

В этой связи прокуратурой района в адрес начальника Великолукского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области и в адрес начальника ОП по Куньинскому району МО МВД РФ «Великолукский» внесены представления с требованиями незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.