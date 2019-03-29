Общество

День смеха на Псковской Ленте Новостей будет серьезным

Сегодня, 1 апреля, в России и в мире отмечается День смеха, или День дурака. Несмотря на то, что этот праздник не внесен официально в календари, он стал народным и популярным. В этот день принято шутить и устраивать забавные розыгрыши. Поэтому, возможно, сегодня не стоит серьезно реагировать на замечания о белой спине или развязавшемся шнурке на ботинке.

Тем не менее, к нашим новостям сегодня читатели могут относиться со всей серьезностью. На протяжении долгих лет мы разыгрывали псковичей, придумывая всякие «небылицы» про псковских политиков. В 2003 году мы отправили в отставку Евгения Михайлова, занимавшего на тот момент пост главы региона, в 2012-м сообщили о визите известного миллиардера и политика Михаила Прохорова в Псковскую область для поиска невесты, а в 2016-м - об утерянной «калабашечке» депутата Госдумы Александра Васильева.

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Смотрите также Александр Васильев в преддверии выборов остался без своей калабашечки А новость о назначении мэра Пскова Михаила Хоронена на должность главы Ставропольского края не только взбудоражила псковскую общественность, но и охотно тиражировалась федеральными СМИ…

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Однако в этом году Псковская Лента Новостей впервые не будет публиковать новостные сообщения с первоапрельскими розыгрышами и объявлять конкурс среди читателей по их поиску.

Наше решение связно с тем, что 29 марта вступили в силу подписанные 18 марта президентом России законы, предусматривающие блокировку в интернете материалов, оскорбляющих государственные символы, и наказание для СМИ, публикующих фейковые новости (автор законопроектов - глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас). За распространение фейковых новостей теперь предусмотрен внушительный штраф - вплоть ​до 1,5 миллиона рублей для юрлиц.

Несмотря на заверения заместителя председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрия Вяткина о том, что закон о наказании за фейковые новости не будет распространяться на первоапрельские розыгрыши и шутки в средствах массовой информации, по опыту мы знаем, что трактовки публикаций со стороны контрольно-надзорных ведомств и силовых структур в большинстве случаев однобоки и редко бывают в пользу СМИ. Мы не рискнем опытным путем выяснять, где начинается, а где заканчивается чувство юмора Роскомнадзора и органов прокуратуры.

Что касается самого праздника, который, безусловно, никто не отменял, то существует несколько версий того, как и когда появилась идея отмечать День смеха. Все возможные гипотезы сходятся в одном: корни праздника глубоко уходят в средневековую европейскую карнавально-балаганную культуру. Кто-то утверждает, что праздник зародился в древней Индии, где 31 марта считался Днем шуток. Некоторые приписывают появление Дня смеха Древнему Риму, где в середине февраля отмечался праздник Глупых.

Одну из влиятельных версий о возникновении праздника смеха связывают с тем, что изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как день весеннего равноденствия и время Пасхи. Празднества по случаю весеннего нового года всегда сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками. Традиция праздника живет и теперь: причиной стала сама природа, потому что весенние капризы погоды люди старались задобрить шутками и розыгрышами.

Другая, также распространенная, версия возникновения Дня смеха связана с переходом на Григорианский календарь, введенный Папой Римским Григорием в 1582 году. Дело в том, что Новый год в средние века отмечался не 1 января, а в конце марта, до того, как в 1563-1564 годах король Карл Девятый реформировал во Франции календарь. Поэтому Новогодняя неделя начиналась 25 марта и заканчивалась 1 апреля.

На Руси первыми «дураками» стали жители Петербурга, которые попались на первоапрельский розыгрыш. Горожане были подняты с постелей набатом, обычно возвещавшим о пожаре.

Добавим, что сегодня во всем мире также отмечают Международный день птиц - интернациональный экологический праздник.