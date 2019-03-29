Общество

Представить заявление о льготах по имущественным налогам псковичи могут в МФЦ

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области продолжает повышать доступность предоставляемых услуг, развивая дистанционные формы взаимодействия с налогоплательщиками, проживающими, в том числе, в населенных пунктах, отдаленных от местонахождения территориальных органов ФНС России.

Так, на постоянной основе организовано предоставление отдельных государственных услуг налоговых органов в многофункциональных центрах (МФЦ). Напомним, на территории Псковской области в настоящее время работает 24 отделения МФЦ, то есть в каждом районом центре региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ФНС по Псковской области, на сегодняшний день через МФЦ можно получить следующие услуги налоговой службы:

Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц;

Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (за исключением сведений, содержащих налоговую тайну);

Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, страховых взносах, законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, страховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц;

Прием заявления на регистрацию в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц»;

Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам;

Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам;

Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре;

Прием заявления на предоставление льготы по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам от физических лиц;

Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц;

Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средствах, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами;

Прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений об объектах, указанных в налоговом уведомлении;

Напомним, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) – это организации, созданные для централизованного предоставления услуг по принципу «одного окна». Взаимодействие Федеральной налоговой службы России и МФЦ осуществляется на основании статьи 18 федерального закона от № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановления правительства Российской Федерации № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».